Стубб висміяв усі "здобутки" рф у війні з Україною з лютого 2022 року

російський диктатор володимир путін за чотири роки не зміг досягти більшого, аніж сумнівні "територіальні здобутки" ціною величезних жертв. Радянський диктатор Йосип Сталін за ті ж чотири роки взяв Берлін.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю президента Фінляндії Александера Стубба для Associated Press.

Стубб висміяв усі "здобутки" рф з лютого 2022 року. Він зазначив, що росіяни за весь цей час так і не змогли дістатися Києва, між тим завершується четвертий рік війни.

При цьому Стубб нагадав, що диктатор СРСР Сталін, з яким іноді пропагандисти рф порівнюють путіна, за чотири роки розгромив нацистську Німеччину та взяв Берлін. А путін до Києва не дійшов і вже не дійде.

"Через чотири роки Сталін був уже в Берліні, а путін навіть не дістався Києва. І не дістанеться", - сказав фінський президент.