Мінекономіки: Платформа “єДозвіл”, створена для спрощення дозвільних процедур для бізнесу

Платформа “єДозвіл”, створена для спрощення дозвільних процедур для бізнесу, за рік роботи забезпечила оформлення понад 6000 декларацій. Найпопулярнішою послугою стала подача декларацій про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.
Раніше держоргани, зокрема Держпраці, опрацьовували документи вручну, перевіряючи паперові форми та витрачаючи час на уточнення помилок.
Нині онлайн-система "єДозвіл" автоматично здійснює первинну перевірку поданих даних, визначає наявність помилок, формує електронний пакет документів та передає його профільним фахівцям для ухвалення рішення.
Усі дозволи та ліцензії видаються онлайн.
Переваги роботи через "єДозвіл":
"Ми робимо це, щоб бізнес працював законно, безпечно і ефективно", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олександр Циборт.
Проєкт "єДозвіл" реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, а також Міністерством довкілля та сільського господарства за підтримки Європейського Союзу.
