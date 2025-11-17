Коваленко: Сучасна росія не здатна йти на компроміси, оскільки її еліти залежать від війни

Політика стримування російської федерації має бути замінена політикою проактивних дій. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Як зазначив Коваленко, сучасна росія, на відміну від свого попередника - Радянського Союзу - не здатна йти на компроміси, адже нинішні російські еліти повністю залежні від війни та конфронтації.

«Для них перейти у тривалий мир та конкурентне співіснування = смерті. Бо економіка перебудована на війну, політична та економічна залежність від Китаю – критична», - йдеться в заяві начальника ЦПД.

Він додав, що виключно руйнація нинішньої російської еліти може гарантувати мир в Європі.

«Все інше буде тимчасовою паузою. І, зрештою, неминуче призведе до великої війни за участі країн НАТО», - резюмував Коваленко.