Коваленко: Сучасна росія не здатна йти на компроміси, оскільки її еліти залежать від війни

Політика стримування російської федерації має бути замінена політикою проактивних дій. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
Як зазначив Коваленко, сучасна росія, на відміну від свого попередника - Радянського Союзу - не здатна йти на компроміси, адже нинішні російські еліти повністю залежні від війни та конфронтації.
«Для них перейти у тривалий мир та конкурентне співіснування = смерті. Бо економіка перебудована на війну, політична та економічна залежність від Китаю – критична», - йдеться в заяві начальника ЦПД.
Він додав, що виключно руйнація нинішньої російської еліти може гарантувати мир в Європі.
«Все інше буде тимчасовою паузою. І, зрештою, неминуче призведе до великої війни за участі країн НАТО», - резюмував Коваленко.
