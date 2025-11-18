Войти

Підласа: Рада проголосує за держбюджет 2 грудня

339

Верховна Рада України збереться на голосування за законопроєкт Про державний бюджет України на 2026 рік у другому читанні 2 грудня.

Як пишуть Факти, про це Економічній правді повідомила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

«Голосування за бюджет у другому читанні переноситься. Попередньо на 2 грудня. Ми продовжуємо консультації щодо реформи оплати вчителів та можливості спрямування 4% ПДФО в місцеві бюджети», – повідомила вона.

Зазначимо, що за законом Верховна Рада має проголосувати за державний бюджет у другому читанні не пізніше 20 листопада, а у третьому читанні та в цілому – не пізніше 1 грудня.

Досі поточному скликанню парламенту вдавалося дотримуватися цього дедлайну.

Співрозмовники ЕП у парламенті зазначають, що неофіційна причина перенесення дати голосування за бюджет пов’язана з гучним скандалом з корупцією в енергетиці.

Зокрема, керівництво коаліції не впевнене, що на бюджет збереться необхідна кількість голосів.

Процедура подальшого голосування у разі провалу у другому читанні є занадто заплутаною та містить низку юридичних колізій та неузгоджень.

Підласа
