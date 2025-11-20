Войти

Свириденко: Ухвалення держбюджету України важливе для того, щоб отримати нову фінансову допомогу від МВФ

Кабінет міністрів України та делегація Міжнародного валютного фонду обговорили проєкт державного бюджету на 2026 рік. Ухвалення бюджету важливе для того, щоб отримати нову фінансову допомогу від МВФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомила за підсумками зустрічі прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Свириденко нагадала, що місія МВФ, уряд та Національний банк України в Києві працюють над новою програмою розширеного фінансування на період 2026-2029. Вона потрібна для підтримки стабільності України в умовах війни проти російських окупантів.

"Повідомили про план дій уряду для перезавантаження системи управління в енергетичній галузі, зокрема запуск конкурсу на новий склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом" та початок аудиту компанії. Водночас в плановому режимі проводимо конкурси в усіх ключових державних підприємств сфери енергетики", - зазначила вона.

Ще один важливий момент - уряд та МВФ обговорили проєкт державного бюджету України на 2026 рік, який вже перебуває на розгляді Верховної Ради. Свириденко підкреслила, що ухвалення бюджету якнайскоріше є необхідним для затвердження нової програми.

"Разом з партнерами з МВФ висловили сподівання, що голосування за документ відбудеться не пізніше 2 грудня. Маємо зробити все необхідне, щоб забезпечити належне фінансування оборонних та соціальних потреб держави вже з початку 1 кварталу 2026 року", - резюмувала прем'єр.

