Кудрицький: Укренерго самостійно шукало гроші на будування укриттів для трансформаторів у закордонних донорів

Колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький зазначає, що гроші на будування укриттів для трансформаторів "Укренерго" мало виділити Міністерство енергетики, однак у результаті компанія сама шукала гроші у закордонних донорів. Про це він розповів в інтерв’ю "Апострофу".

"Ми захистили трансформатори, потужність яких дозволяє плюс-мінус проживити всю країну. І зробили, це там за півтора, ну, вже мене немає більше року, скажімо, за два роки. Щоб уявити собі багато це чи мало, кожна така споруда – це 25-метрова бетонна споруда величезна, приблизно 3,5 тис. тонн бетону армованого в кожній. Ми витратили більше бетону, ніж на Бурдж Халіфа, найвищу будівлю світу взагалі-то", – каже Кудрицький.

Водночас він підкреслив, що спочатку планувалося, що "Укренерго" отримає на це бюджетні кошти. Компанія чекала два місяці – у серпні та вересні 2023 року, – поки Міністерство енергетики "перекладе якісь папірці і видасть нам ці бюджетні кошти".

"Не дочекалися, ми пішли й знайшли гроші самі. Тобто це було буквально так: “Дивіться, хлопці, ви повинні побудувати ці величезні шелтери для трансформаторів. Дизайн їх ви самі маєте придумати, ми не знаємо, тому що ніхто це цього ще ніколи у світі не робив. Гроші візьмете, де хочете. От не знаємо де, десь візьміть. І ось тобі, пан Кудрицький, три кримінальні справи і п'ять Telegram-каналів будуть писати про твою зарплату високу і так далі. Вперед”, – розповідає колишній глава "Укренерго".

За його словами, близько 97% всього бюджету, а це декілька мільярдів гривень, які "Укренерго" витратило на ці сховища, знайшли кредитами й грантами від міжнародних фінансових організацій. Водночас компанія звітувала перед донорами про закупівельну процедуру, вибір постачальника, укладення контракту, платежі по контракту.