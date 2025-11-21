Сенатор Грем прокоментував 28-пунктний план припинення війни між росією та Україною

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький до президента США Дональда Трампа, заявляє, що будь-які мирні переговори про завершення російсько-української війни повинні включати саму Україну та європейських союзників.
Про це Грем написав у четвер в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Грем коментував 28-пунктний план припинення війни між росією та Україною, деталі якого були злиті в американські медіа. Грем зазначив, що не має інформації про цей план і лише читав повідомлення ЗМІ про цю пропозицію.
Він додав, що твердо переконаний: війна має закінчитися шляхом переговорів, які приведуть до чесного і справедливого результату, що запобігатиме третьому російському вторгненню та стримуватиме інших від агресивних дій у всьому світі.
"Такого результату можна досягти лише шляхом переговорів за участю обох сторін, зокрема України, яка є жертвою агресії Росії, а також наших європейських союзників", – наголосив Грем.
