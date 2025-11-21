Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Сенатор Грем прокоментував 28-пунктний план припинення війни між росією та Україною

219

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький до президента США Дональда Трампа, заявляє, що будь-які мирні переговори про завершення російсько-української війни повинні включати саму Україну та європейських союзників.

Про це Грем написав у четвер в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Грем коментував 28-пунктний план припинення війни між росією та Україною, деталі якого були злиті в американські медіа. Грем зазначив, що не має інформації про цей план і лише читав повідомлення ЗМІ про цю пропозицію.

Він додав, що твердо переконаний: війна має закінчитися шляхом переговорів, які приведуть до чесного і справедливого результату, що запобігатиме третьому російському вторгненню та стримуватиме інших від агресивних дій у всьому світі.

"Такого результату можна досягти лише шляхом переговорів за участю обох сторін, зокрема України, яка є жертвою агресії Росії, а також наших європейських союзників", – наголосив Грем.

Трамп, Грем
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 21 ноября 2025
Четверг, 20 ноября 2025
Среда, 19 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023