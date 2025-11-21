Вітакер: СЩА хотіли би, щоб Німеччина взяла на себе командування силами НАТО в Європі

Сполучені Штати Америки хотіли би, щоб Німеччина взяла на себе командування силами НАТО в Європі.
Про це заявив на Берлінській конференції з безпеки спецпредставник американського президента Дональда Трампа в Альянсі Метью Вітакер, пише британська газета The Times.
Зокрема, він запропонував, щоб Берлін призначав командувача сил Альянсу а ЄС, таким чином порушивши традицію, що існує понад 70 років.
"Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Німеччина приїде в США і скаже: "Ми готові зайняти пост верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО". Думаю, до цього ще далеко, але я з нетерпінням чекаю цих обговорень", – сказав Вітакер.
Він висловив сподівання, що через 15 років, а може й раніше, відбудеться дискусія, в якій Європа заявить про готовність узяти на себе "справжнє лідерство".
Видання зазначає, що слова Вітакера "викликали шок" у німецького генерала НАТО Вольфганга Віна, який сидів поруч із ним. Він заявив, що дещо здивований такою пропозицією, оскільки об'єднаними військами НАТО впродовж усієї історії командував виключно чотиризірковий генерал США.
Зараз посаду командувача сил НАТО а ЄС займає генерал повітряних сил США Алексус Гринкевич.
Вітакер похвалив Німеччину за те, що вона допомогла домовитися про нову ціль НАТО для союзників - витрачати 3,5% свого ВВП на озброєння та ще 1,5% на ширші питання безпеки, а також - за розроблення плану досягнення цієї цілі до 2029 року.
Вітакер назвав Берлін "яскравим прикладом" для наслідування іншим союзникам і закликав їх "активізуватися" та наслідувати німців у "посиленні потенціалу стримування Альянсу та підтримці України".
