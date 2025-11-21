Речниця Білого дому: Віткофф та Рубіо дійсно брали участь у розробці американської мирної пропозиції

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та державний секретар Марко Рубіо дійсно брали участь у розробці американської мирної пропозиції.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

За її словами, обидва чиновники протягом останнього місяця «тихо працювали над планом».

«Вони говорили з обома сторонами, росією та Україною, щоб зрозуміти, на що ці країни готові піти, щоб досягти тривалого та стабільного миру», – сказала Левітт.

Вона також заявила, що президент Трамп підтримує поточний план і вважає, що він може бути прийнятним для обох сторін.

Нагадаємо, напередодні видання Axios заявило про існування секретного 28-пунктного мирного плану, розробленого під час триденних переговорів Віткоффа з російським переговорником Кирилом Дмитрієвим наприкінці жовтня в Маямі.

За даними іноземних журналістів, адміністрація США в рамках свого плану, спрямованого на завершення війни між росією та Україною, пропонує Києву піти на серйозні територіальні поступки, а також відмовитися від вступу до НАТО та розміщення іноземних миротворців. Крім того, США нібито пропонують зняти санкції з росії і припинити розслідування воєнних злочинів окупантів.

На пропозицію США вже відреагували у ЄС. Представниця блоку із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас вважає, що будь-який мирний план щодо завершення війни не може бути реалізований без підтримки як України, так і держав Європейського Союзу.

Увечері 20 листопада Зеленський повідомив, що офіційно отримав проєкт мирного плану США та має намір обговорити його з Дональдом Трампом.