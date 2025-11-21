Лише український народ може визначати своє майбутнє: В Британії прокоментували "мирний план" США

В уряді Британії привітали зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на забезпечення справедливого і тривалого миру, однак наголосили, що лише український народ може визначати своє майбутнє.
Так прокоментував новий "мирний план" США речник британського уряду, передає видання "The Guardian".
Він зауважив, що уряд Британії поділяє бажання лідера США Дональда Трампа завершити війну, однак переконаний, що російська сторона могла би припинити війну проти України негайно, просто вивівши свою армію і припинивши незаконне вторгнення.
Замість цього диктатор рф володимир путін надалі запускає ракети і дрони по Україні, руйнуючи життя українців, зокрема дітей і людей похилого віку.
"росія могла б зробити це завтра, вивівши свої війська та припинивши незаконне вторгнення, але замість цього путін продовжує надсилати шквал ракет та безпілотників в Україну, знищуючи життя невинних українців, включаючи дітей та людей похилого віку. Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого миру для України. Ми неодноразово чітко заявляли, що лише український народ може визначати своє майбутнє", — наголосив речник.
