МАГАТЕ: Війна в Україні залишається найбільшим ризиком для ядерної безпеки у світі

Війна в Україні залишається найбільшим ризиком для ядерної безпеки у світі та продовжує суттєво підвищувати загрозу аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться у заяві генерального директора агентства МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, відсутність аварії не означає відсутність ризику, і що він лише зростає через ескалацію бойових дій.

МАГАТЕ нагадало, що з початку травня Запорізька АЕС працювала, маючи лише одну зовнішню лінію живлення. Наприкінці вересня станція повністю втратила доступ до енергосистеми — це стало вже десятим і найдовшим повним знеживленням ЗАЕС від початку вторгнення.

Після перемовин між Україною та росією ремонт ліній «Дніпровська» та «Феросплавна» стартував 18 жовтня з обох боків фронту. Фахівці МАГАТЕ спостерігали за відновлювальними роботами на місці. Невдовзі після відновлення живлення одну з ліній знову було перервано, однак проблему усунули.

Гендиректор МАГАТЕ вкотре закликав до повного та постійного дотримання П’яти конкретних принципів безпеки, наголосивши, що запобігання аварії на ЗАЕС має бути абсолютним пріоритетом.

Попри те, що всі шість енергоблоків ЗАЕС перебувають у холодному зупині, станція потребує довгострокового вирішення питання охолоджувальної води.

Водночас військова агресія рф впливає й на інші українські АЕС. Хмельницька та Рівненська станції уже майже два тижні працюють на зниженій потужності через ураження електропідстанцій, які є критичними для ядерної безпеки.

МАГАТЕ повідомило, що продовжує моніторинг стану української енергетичної інфраструктури, зокрема ключових підстанцій, які забезпечують стабільну передачу електроенергії.

Щодо ЧАЕС, то минулого місяця на Чорнобильському майданчику завершили тимчасові ремонти пошкоджень на об’єкті «Укриття» після удару дрона в лютому. Однак новий безпечний конфайнмент досі не відновив повну функцію ізоляції. У найближчі тижні МАГАТЕ проведе розгорнуту оцінку безпеки об’єкта.

Агентство підкреслило, що стійкість української енергосистеми є критичною умовою безпеки всіх ядерних об’єктів у країні.