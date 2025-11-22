Войти

Лідери країн Європи проведуть окрему зустріч по Україні та обговорять американський «мирний план»

Лідери Європейського Союзу та найбільших країн ЄС цими вихідними проведуть на полях саміту країн «Групи двадцяти» (G20) у Південній Африці окрему зустріч по Україні та обговорять американський «мирний план» і подальші кроки на підтримку Києва.

Про це пише Bloomberg, передає Укрінформ.

У зустрічі візьмуть участь президенти Євроради і Єврокомісії Антоніу Кошта й Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністри Італії та Великої Британії Джорджа Мелоні й Кір Стармер.

До них планує приєднатися президент Фінляндії Александер Стубб, який має репутацію політика, здатного впливати на думку Дональда Трампа, і який спеціально для цих перемовин прибуде до південноафриканського Йоганнесбурга.

Європейські лідери під час зустрічі також сподіваються провести телефонну розмову з президентом США, який відмовився брати участь у саміті G20 у ПАР.

«Якщо вам здається, що ви це вже десь бачили, то так воно і є. Дипломатія в останню хвилину, яку ми зараз спостерігаємо, нагадує шалені зусилля, що розгорнулися в серпні, коли лідери ЄС з усіх сил намагались привернути увагу Трампа до та після його саміту з Путіним на Алясці. Зрештою їм таки вдалося провести зустріч із президентом США у Білому домі через кілька днів», - зазначає Bloomberg.

Суббота, 22 ноября 2025
Пятница, 21 ноября 2025
Четверг, 20 ноября 2025
Среда, 19 ноября 2025
