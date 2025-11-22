Лідери країн Європи проведуть окрему зустріч по Україні та обговорять американський «мирний план»

Лідери Європейського Союзу та найбільших країн ЄС цими вихідними проведуть на полях саміту країн «Групи двадцяти» (G20) у Південній Африці окрему зустріч по Україні та обговорять американський «мирний план» і подальші кроки на підтримку Києва.

Про це пише Bloomberg, передає Укрінформ.

У зустрічі візьмуть участь президенти Євроради і Єврокомісії Антоніу Кошта й Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністри Італії та Великої Британії Джорджа Мелоні й Кір Стармер.

До них планує приєднатися президент Фінляндії Александер Стубб, який має репутацію політика, здатного впливати на думку Дональда Трампа, і який спеціально для цих перемовин прибуде до південноафриканського Йоганнесбурга.

Європейські лідери під час зустрічі також сподіваються провести телефонну розмову з президентом США, який відмовився брати участь у саміті G20 у ПАР.

«Якщо вам здається, що ви це вже десь бачили, то так воно і є. Дипломатія в останню хвилину, яку ми зараз спостерігаємо, нагадує шалені зусилля, що розгорнулися в серпні, коли лідери ЄС з усіх сил намагались привернути увагу Трампа до та після його саміту з Путіним на Алясці. Зрештою їм таки вдалося провести зустріч із президентом США у Білому домі через кілька днів», - зазначає Bloomberg.