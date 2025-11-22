В США збирають підписи для винесення на голосування законопроєкту щодо посилених санкцій проти росії

Республіканець Палати представників США Браян Фіцпатрік розпочав збір підписів для винесення на голосування законопроєкту щодо посилених санкцій проти росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його соцмережу X.

Фіцпатрік заявив про активізацію зусиль на тлі повідомлення The Wall Street Journal про те, що президент США Дональд Трамп нібито вимагає від України погодитися на "мирний план" до 27 листопада.

"Уточнення: Сполучені Штати хочуть отримати від росії відповідь про безумовне виведення військ з України до четверга. Ця російська пропаганда має бути відкинута і проігнорована як абсурдна нісенітниця. Мир зараз можливий тільки завдяки силі, а не умиротворенню", - написав конгресмен.

Він також повідомив, що група членів Палати представників поінформувала керівництво про початок збору підписів під так званою петицією про примусове винесення законопроєкту на розгляд, що дасть змогу поставити на голосування пакет жорстких санкцій проти росії.

Механізм петиції дає змогу винести законопроєкт до зали без підтримки керівництва, якщо його підпишуть 218 конгресменів.

Лідери республіканців у Палаті представників і Сенаті місяцями утримувалися від голосування щодо санкційного законопроєкту, чекаючи сигналу від Дональда Трампа.