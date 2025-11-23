Рубіо прокоментував мирний план США

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що мирна ініціатива, розроблена Вашингтоном, пропонується як міцна основа для поточних переговорів і враховує внески як росії, так і України.

"Автором мирної пропозиції є США. Вона пропонується як міцна основа для поточних переговорів. Вона базується на внеску російської сторони. Але вона також ґрунтується на попередніх і поточних внесках з боку України", - написав Рубіо у соціальній мережі Х.