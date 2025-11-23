СЗРУ: Частка росії на глобальному ринку озброєнь у 2024 році значно скоротилася

російський оборонно-промисловий комплекс втрачає ринки, технологічно деградує та дедалі більше залежить від замовників з Африки та Близького Сходу. У найближчій перспективі падіння експорту лише прискориться.
Про це поінформували у Службі зовнішньої розвідки України (СЗРУ), повідомляє Укрінформ.
“Гендиректор “Ростеху” Сергій Чемезов визнав подальший обвал російського експорту озброєнь. До 2022 року рф отримувала близько $14 млрд щороку, але у 2024-му доходи катастрофічно впали. Дані Jamestown Foundation підтверджують стрімке падіння: $12,5 млрд у 2021 році, $8 млрд у 2022-му, $3 млрд у 2023-му і лише $1 млрд у 2024-му”, - зазначили у СЗРУ.
В установі навели оцінки Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI), у яких йдеться про те, що частка росії на глобальному ринку озброєнь у 2024 році скоротилася з 21 % до 7,8 %.
“Географія постачань також звужується: з 47 країн у 2018–2022 роках до 33 у 2024-му, причому більшість – держави Азії та Океанії. Найбільші покупці – Індія, Китай та Казахстан – також скорочують закупівлі”, - заявили у СЗРУ.
Зазначається, що попри заяви Чемезова щодо “майбутнього відновлення” і портфель замовлень на понад $60 млрд, значна частина контрактів не підтверджена та залежить від клієнтів із низькою платоспроможністю.
Як повідомили в установі, без російського кредитування ці угоди залишаються радше політичними деклараціями, ніж реальним експортом.
У СЗРУ поінформували, що на “Dubai Air Show 2025” “Рособоронекспорт” привіз 850 позицій, але майже всі “новітні” зразки виявилися макетами, що показує глибину технологічного відставання та дефіцит боєздатної продукції.
