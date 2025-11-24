Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Трамп дорікнув країнам Європи у купівлі енергоносіїв в рф

94
Трамп дорікнув країнам Європи у купівлі енергоносіїв в рф

США продовжують продавати зброю країнам Європи для передачі Україні, заявив президент США Дональд Трамп, при цьому дорікнувши країнам Європи у купівлі енергоносіїв в рф, а Україні - у нібито відсутності вдячності з боку її керівництва, взявши слово "керівництво" в лапки.

"Я успадкував війну, яка ніколи не мала б статися, війну, яка є програшною для всіх, особливо для мільйонів людей, які так дарма загинули. "Керівництво" України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в росії. США продовжують продавати величезні об’єми зброї НАТО для розподілу в Україну… Боже, благослови всі життя, які були втрачені в людській катастрофі", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social у неділю.

Трамп
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 24 ноября 2025
Воскресенье, 23 ноября 2025
Суббота, 22 ноября 2025
Пятница, 21 ноября 2025
Четверг, 20 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023