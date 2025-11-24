Трамп дорікнув країнам Європи у купівлі енергоносіїв в рф

США продовжують продавати зброю країнам Європи для передачі Україні, заявив президент США Дональд Трамп, при цьому дорікнувши країнам Європи у купівлі енергоносіїв в рф, а Україні - у нібито відсутності вдячності з боку її керівництва, взявши слово "керівництво" в лапки.
"Я успадкував війну, яка ніколи не мала б статися, війну, яка є програшною для всіх, особливо для мільйонів людей, які так дарма загинули. "Керівництво" України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в росії. США продовжують продавати величезні об’єми зброї НАТО для розподілу в Україну… Боже, благослови всі життя, які були втрачені в людській катастрофі", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social у неділю.
