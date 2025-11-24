Войти

СЗРУ: За прогнозом «росавіації», до 2030 року їм доведеться списати близько 340 цивільних літаків

125

російська цивільна авіація опинилася під загрозою через критичну залежність від західних комплектувальних і неможливість їх обслуговування під санкціями.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

У повідомленні зазначають, що SSJ-100, що продовжують літати, оснащені французькими двигунами SaM146, російські авіакомпанії більше не можуть офіційно обслуговувати через санкції. Зараз ці літаки мають проблеми з системами управління та шасі, а ремонт підтримують лише «донорськими» запчастинами.

Середньомагістральний МС-21 також не готовий до масового запуску. Модель МС-21-300 була готова, але після початку агресії проти України проєкт зупинили через використання американських двигунів Pratt & Whitney PW1000G.

«Версія МС-21-310, у якій мали замінити 70 західних вузлів, усе ще доопрацьовується: замінити системи зледеніння, туалетний модуль, попередження зіткнень, метеолокатор та електроживлення російські виробники не змогли. При цьому дальність оновленої моделі скоротилася з 6 400 до 3 830 км», – розповіли розвідники.

Тим часом проєкт «Байкал», який мав стати заміною для Ан-2, визнано невдалим, хоча фінансування продовжується.

За прогнозом голови «росавіації» дмитра ядрова, до 2030 року в російській цивільній авіації доведеться списати близько 340 літаків – 230 вітчизняних і 109 імпортних.

Понедельник, 24 ноября 2025
Воскресенье, 23 ноября 2025
Суббота, 22 ноября 2025
Пятница, 21 ноября 2025
Четверг, 20 ноября 2025
