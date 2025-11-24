СЗРУ: За прогнозом «росавіації», до 2030 року їм доведеться списати близько 340 цивільних літаків

російська цивільна авіація опинилася під загрозою через критичну залежність від західних комплектувальних і неможливість їх обслуговування під санкціями.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
У повідомленні зазначають, що SSJ-100, що продовжують літати, оснащені французькими двигунами SaM146, російські авіакомпанії більше не можуть офіційно обслуговувати через санкції. Зараз ці літаки мають проблеми з системами управління та шасі, а ремонт підтримують лише «донорськими» запчастинами.
Середньомагістральний МС-21 також не готовий до масового запуску. Модель МС-21-300 була готова, але після початку агресії проти України проєкт зупинили через використання американських двигунів Pratt & Whitney PW1000G.
«Версія МС-21-310, у якій мали замінити 70 західних вузлів, усе ще доопрацьовується: замінити системи зледеніння, туалетний модуль, попередження зіткнень, метеолокатор та електроживлення російські виробники не змогли. При цьому дальність оновленої моделі скоротилася з 6 400 до 3 830 км», – розповіли розвідники.
Тим часом проєкт «Байкал», який мав стати заміною для Ан-2, визнано невдалим, хоча фінансування продовжується.
За прогнозом голови «росавіації» дмитра ядрова, до 2030 року в російській цивільній авіації доведеться списати близько 340 літаків – 230 вітчизняних і 109 імпортних.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023