Bloomberg: Україна та європейські союзники вимагають від США гарантій безпеки

Україна та європейські союзники вимагають від США гарантій безпеки, що за змістом відповідають 5 статті НАТО про спільну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Окрім цього, союзники наполягають, що будь-які перемовини з росією щодо територіальних поступок можуть відбутися лише після повного припинення бойових дій на нинішній лінії фронту.

За даними джерел, обізнаних з підготовкою контрпропозиції, документ буде представлено США у неділю у Швейцарії. Він передбачає, що заморожені російські активи мають піти на відбудову та компенсації Україні.

Співрозмовники видання наголошують, що Київ та європейські партнери відкидають вимоги москви щодо передачі їй українських територій, які рф не контролює, і виступають проти скорочення українських збройних сил до 600 тисяч військових, як пропонується в американській версії.

Європейську позицію представляють також Канада і Японія, які приєдналися до заяви лідерів під час саміту G20 у ПАР, де наголошувалося, що кордони України не можуть зменшуватися.

За умовами, які раніше були запропоновані США, Україна мала б вивести війська з частини Донбасу, не повністю окупованої рф, а ця територія стала б демілітаризованою буферною зоною з міжнародним визнанням її як російської. Також москва отримала б фактичне визнання контролю над Кримом, Донецьком і Луганськом, при цьому решта лінії фронту, включно з частинами Херсонщини та Запоріжжя, залишалися б замороженою.

При цьому частина пунктів, запропонованих США, зокрема повернення всіх заручників, включно з депортованими дітьми, вважається прийнятною. План також передбачає програму возз’єднання сімей і механізми для визнання й компенсації шкоди постраждалим від війни.

У разі досягнення домовленостей контроль за виконанням мав би здійснюватися під наглядом США та гарантуватися спеціальною мирною радою, очолюваною президентом США Дональдом Трампом.