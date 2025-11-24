Войти

Reuters: Узгодження "мирного плану" має відбутись за підсумками зустрічі президентів США та України

На думку американської сторони, узгодження "мирного плану" має відбутись за підсумками зустрічі президентів США та України.

Як пише "Європейська правда", про це в неділю сказав американський посадовець на умовах анонімності, якого цитує Reuters.

За словами посадовця, державний секретар Марко Рубіо і спецпосланник президента США Стів Віткофф у неділю прибули до Женеви для переговорів щодо "мирного плану".

"Ми сподіваємося узгодити останні деталі... щоб скласти угоду, яка буде вигідною для них (України. – Ред.)", – сказав цей посадовець.

Він додав, що "нічого не буде узгоджено, поки не зустрінуться два президенти", маючи на увазі Трампа і Зеленського.

