Bloomberg: Українські та європейські чиновники розробили альтернативу "мирному плану" завершення війни

Україна та її європейські партнери мають намір наполягати, щоб будь-які переговори з країною-агресором росією про територіальні поступки проводилися тільки після повного припинення вогню.
Про це агентство Bloomberg повідомило з посиланням на власні джерела.
Українські та європейські чиновники розробили альтернативу "мирному плану" завершення війни, який просувають США. Він містить прохання про надання американцями гарантій безпеки та вимогу використовувати заморожені активи рф для відновлення та компенсації Україні.
План України та Європи також відкидає вимогу росії про те, щоб Київ поступився їй територіями, які не перебувають під контролем російських військ.
Крім того, США отримають компенсацію за надані ними надійні гарантії безпеки для України, а Росія не зможе отримати свої заморожені активи, якщо відмовиться компенсувати збитки.
Багато інших пропозицій США, включаючи повернення всіх заручників, у тому числі дітей, були б прийнятні. Українські та європейські чиновники також хочуть, щоб план завершення війни включав програму возз’єднання сімей та положення, спрямовані на полегшення страждань жертв війни.
Україна та Європа збираються представити альтернативний план представникам США сьогодні на зустрічі, яка зараз відбувається у Швейцарії.
