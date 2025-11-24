Експерт: ШІ використовується військовими для управління роботизованими системами, контролю поля бою та збору розвідданих

В Україні активно застосовують штучний інтелект на полі бою для підвищення ефективності бойових операцій та зниження ризиків для військовослужбовців. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, впровадження сучасних технологій стало можливим завдяки державній підтримці та грантам міжнародних партнерів. ШІ використовується для управління роботизованими системами, контролю поля бою та збору розвідданих.

Штучний інтелект бере на себе частину функцій військових, зокрема координацію роботи дронів, які взаємодіють між собою: одні виявляють цілі, інші атакують або обходять об'єкти, передають дані до командних центрів. Подібно до бойових підрозділів, роботизовані системи працюють злагоджено, виконуючи різні завдання, включно з логістикою та евакуацією поранених.

"Задається завдання, наприклад, евакуювати пораненого. Робота людини мінімізована. Це дає можливість захищати і від радіоелектронної боротьби, і тихо переміщатися, не виявляючи себе противником", — пояснив він.

Тимочко наголосив, що повна автономія ураження цілей поки що неможлива й небезпечна — рішення завжди ухвалює людина.

"Програмування робить людина, супроводжує дрон оператор. Команду на ураження він має отримати від людини. Завжди буде присутній людський фактор", — сказав він.

Експерт також зазначив, що технології швидко розвиваються: уже існують дрони‑перехоплювачі, здатні збивати ворожі безпілотники, хоча їх ефективність залежить від швидкості та тактики супротивника.

"Роботизовані системи не можуть вийти самі по собі з-під контролю людини. Помилки можуть бути, але завдання — відповідно до функціоналу", — сказав він.

За його словами, штучний інтелект на полі бою дозволяє розвантажити бійців від рутинних завдань, підвищити ефективність і безпеку операцій, а також масштабувати контроль за стратегічними об'єктами.