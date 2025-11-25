У Європарламенті пройдуть дебати щодо підготовки мирного плану для України

Європейський парламент внесе зміни до порядку денного з метою провести термінові дебати на пленарному засіданні у середу, 26 листопада, у Страсбурзі щодо позиції Європейського Союзу щодо підготовки мирного плану для України.
Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили представники кількох політичних груп Європарламенту.
Європарламент обговорить мирний план для України та вислухає позицію Єврокомісії та Ради ЄС з цього приводу.
"Невідкладні дебати про позицію Європейського Союзу внесуть до порядку денного пленарного засідання Європарламенту цього тижня на вимогу найбільших політичних груп", – повідомив один зі співрозмовників "Європейської правди".
Дебати будуть призначені на 9:00 (10:00 за Києвом) у середу, 26 листопада.
Перед початком дебатів представники Європейської комісії та Ради ЄС виступлять з заявами щодо результатів участі ЄС у перемовинах стосовно мирного процесу в Україні.
Очікується, що у засіданні візьме участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Голосування за резолюцію щодо вказаного питання на поточній сесії Європарламенту не передбачене.
