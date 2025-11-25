Свириденко: Цього року власні доходи державного бюджету зросли на 25%

Кабінет міністрів відзначає позитивну динаміку української економіки, зокрема, цього року власні доходи державного бюджету зросли на 25%.

Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко в Телеграмі за підсумками 15-го засідання керівного комітету Української платформи донорів, передає Укрінформ.

За словами глави уряду, цей представницький майданчик став ефективним механізмом для координації бюджетної підтримки, відбудови, розвитку приватних інвестицій та впровадження реформ. Зустріч у такому складі відбувається цього року в Києві вже вдруге, і це важливий знак єдності наших партнерів з Україною, зазначила Прем'єр-міністр.

"Мала честь подякувати за фінансову допомогу, яку нашій державі надають країни-учасниці платформи. Працюємо разом над тим, щоб було ухвалено рішення щодо репараційних позик та нової програми МВФ на наступний період. Ми відзначили позитивну динаміку української економіки - цього року власні доходи державного бюджету зросли на 25%", — зауважила вона.

Свириденко зазначила, що разом з міністрами поінформувала учасників заходу про кроки, яких уряд вживає для перезавантаження управління державними підприємствами в енергетичній та оборонній сферах. Було окреслено пріоритети політики уряду, зокрема забезпечення енергетичної стійкості, розвиток ветеранської політики, створення Ветеранського фонду із залученням іноземних внесків.

"Ми поділяємо твердження наших партнерів, що безпека Європи напряму залежить від безпеки України. Саме тому особливий акцент робимо на посилену підтримку прифронтових регіонів. Там живе понад 6,5 млн людей. Ці регіони є безпековим поясом для всієї Європи", - зауважила Прем'єр-міністр.

Крім того, Свириденко зазначила, що коштом державного бюджету через Агентство відновлення триває відбудова цивільної інфраструктури. Цього року були відновлені водогони у Миколаєві та Кривому Розі, а також відкрита перша євроколія з Ужгорода.

Прем'єр-міністр подякувала державам-учасницям Донорської платформи за ефективну роботу.

На сьогодні Платформа об’єднує 25 постійних та тимчасових членів, спостерігачів та сім міжнародних фінансових інституцій та організацій.