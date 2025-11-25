The Economist: США пом’якшили жорсткий дедлайн, який вимагав від України до 27 листопада погодити мирний план

США пом’якшили жорсткий дедлайн, встановлений адміністрацією Дональда Трампа, який вимагав від України до 27 листопада погодити запропонований Вашингтоном мирний план.

Про це повідомляє The Economist, зазначаючи, що після переговорів у Женеві з українською делегацією ситуація раптово змінилася.

Як відомо, після екстрених консультацій держсекретар і радник з національної безпеки США Марко Рубіо заявив, що сторони перебувають «у процесі розробки» спільних рішень, а перемовини продовжаться найближчими днями. За його словами, зустріч стала «найкращою» за весь час спроб знайти формулу завершення майже чотирирічної війни. Голова ОП Андрій Єрмак також підтвердив рух уперед до «справедливого й тривалого миру».

Попередній ультиматум, що вимагав укладення угоди до Дня подяки 27 листопада під загрозою припинення доступу України до американської розвідки та критичних озброєнь, тимчасово втратили чинність.

The Economist зазначає, що 28-пунктний американський план, який у Києві презентував міністр армії Пентагону Ден Дрісколл, був настільки однобоким, що нагадував «список побажань Москви», доповнений економічними вимогами від команди Трампа.

Витік документа, на думку видання, оголив суперечності й хаос усередині адміністрації Трампа. Зокрема, Стів Віткофф знову постає як наївний виконавець, тоді як сенатор Джей Ді Венс – як політик, що активно намагається послабити зв’язки між США та Україною. Саме Венс телефонував Зеленському, щоб озвучити умови плану, а його університетський друг Дрісколл передавав документ особисто.

Рубіо ж, за інформацією The Economist, намагався виправити ситуацію й повернути переговори в конструктивне русло, хоча, судячи зі всього, сам був дезорієнтований. Під час польоту він навіть запевняв сенаторів, що документ є російським, а вже за кілька годин публічно визнав, що план таки розроблений у США.

Трамп, як пише видання, знову продемонстрував прихильність до російської позиції й холодне ставлення до України, звинувативши Київ у «відсутності вдячності».

При цьому навіть у разі, якщо Вашингтон запропонує більш прийнятні для України умови, росія майже напевно заблокує таку угоду. А будь-який варіант, який влаштовує Москву, малоймовірно отримає підтримку в українському парламенті. Це може спровокувати нову хвилю кризи, зазначає The Economist.