Стармер: Європа працюватиме над мирним планом, який ініціювали США

Європа працюватиме над мирним планом, який ініціювали США. Власний план розробляти не планується.
Як передає РБК-Україна, про це під час виступу в Палаті громад заявив прем'єр Британії Кір Стармер.
Стармер розповів, що на саміті "Великої двадцятки", який відбувся в ПАР 20-21 листопада, була інтенсивна дискусія щодо мирного плану США за участю "низки ключових союзників" - Франції та Німеччини, а також основних союзників із "коаліції рішучих".
"Було досягнуто твердого консенсусу про те, що ми маємо працювати з наявним текстом, хоча деякі його частини є неприйнятними, але інші частини є суттєвими, а не з іншим текстом", - звернув увагу прем'єр.
За його словами, саме такий процес відбувався в Женеві під час зустрічі української та американської делегацій.
