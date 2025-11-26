Войти

Стармер: Європа працюватиме над мирним планом, який ініціювали США

Європа працюватиме над мирним планом, який ініціювали США. Власний план розробляти не планується.

Як передає РБК-Україна, про це під час виступу в Палаті громад заявив прем'єр Британії Кір Стармер.

Стармер розповів, що на саміті "Великої двадцятки", який відбувся в ПАР 20-21 листопада, була інтенсивна дискусія щодо мирного плану США за участю "низки ключових союзників" - Франції та Німеччини, а також основних союзників із "коаліції рішучих".

"Було досягнуто твердого консенсусу про те, що ми маємо працювати з наявним текстом, хоча деякі його частини є неприйнятними, але інші частини є суттєвими, а не з іншим текстом", - звернув увагу прем'єр.

За його словами, саме такий процес відбувався в Женеві під час зустрічі української та американської делегацій.

Стармер
