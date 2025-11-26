Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксували близько 199 тисяч кримінальних правопорушень, пов'язаних з війною

Черговий воєнний злочин проти мирних українців здійснила росія вночі 25 листопада – сім жителів Києва загинули та понад 20 постраждали внаслідок масованої атаки на місто. Всього від початку повномасштабного вторгнення в Україні, за даними Офісу генпрокурора, зафіксували близько 199 тисяч кримінальних правопорушень, пов'язаних з війною. Найбільше – у перші два роки великої війни. Серед загальної кількості правопорушень 193 тисячі – є особливо тяжкими.

«Слово і діло» за допомогою інфографіки вирішило показати, скільки кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку фіксували українські правоохоронці у 2022, 2023, 2024 та неповному 2025 році.

За даними Офісу генерального прокурора, у 2022 році в Україні було скоєно 62 128 кримінальних правопорушень, пов'язаних з війною рф проти України. Серед них: особливо тяжких – 60 478, тяжких – 323, нетяжких – 1 326, та один кримінальний проступок. Протягом року найбільше правопорушень правоохоронці облікували у грудні (11,59 тисячі) та листопаді (7,04 тисячі).

Зокрема, у перший рік вторгнення рф найбільше правопорушень були відкриті за статтею порушення законів та звичаїв війни – 60 387 (з яких 6 013 – поєднані з умисним вбивством).

За статтею пропаганда війни було зафіксовано 42 правопорушення, виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та тоталітарних режимів – 1 354, планування та ведення агресивної війни – 67. Найменше проваджень було відкрито за статтями екоцид (15), геноцид (22) та найманство (7).

У 2023 році кількість кримінальних правопорушень, пов'язаних з війною, становила до 62 667, з яких 60 978 – це особливо тяжкі. Також було обліковано 549 тяжких та 139 нетяжких. У відритих справах знову лідирувала стаття порушення законів та звичаїв війни – 60 944 (з них 1 844 – поєднане з умисним вбивством). За виготовлення та поширення комуністичної символіки було відкрито 367 справ, за пропаганду війни – 31. Ще 25 проваджень відкрили за статтею планування агресивної війни. Найбільше справ облікували у березні, квітні, травні та грудні. Найменше – у жовтні та листопаді 2023-го.

У 2024 році слідчі зафіксували 30 151 кримінальне правопорушення, пов'язане з війною. Тобто – вполовину менше, ніж в перший та другий рік російського вторгнення. З названої кількості 28 820 – особливо тяжкі, 642 – тяжкі, 683 – нетяжкі. Також було вчинено 6 кримінальних проступків. Найбільше справ Офіс генпрокурора облікував за статтею воєнні злочини (ст. 238 ККУ) – 28 788, з яких 1659 – поєднані з умисним вбивством.

Зменшилася кількість відкритих проваджень за поширення комуністичної, нацистської символіки – 277 та за пропаганду війни – 18. Водночас вперше за три роки була відкрита 1 справа за статтею про застосування зброї масового вбивства. Ще у 2023 році вперше відкрили провадження за незаконне використання символіки Червоного Хреста (6 правопорушень).

Протягом минулого року найбільше кримінальних правопорушень облікували у серпні, вересні та жовтні. Найменше – у січні та грудні.

З січня по жовтень 2025 року правоохоронці зафіксували в Україні 44 033 кримінальних правопорушення, які пов'язані з війною. Майже всі – особливо тяжкі (43038). Також 577 – тяжких, 416 – нетяжких і 2 кримінальні проступки.

За статтею воєнні злочини облікували 43 027 правопорушення, серед них 1754 такі, які спричинили загибель людини.

За виправдовування збройної агресії рф та глорифікацію її учасників було відкрито 811 проваджень, за статтею злочин агресії – 4. Суттєво зменшилася кількість справ за поширення комуністичної символіки – 170 та за пропаганду війни – 10.

Чотири справи цьогоріч слідчі відкрили за статтею – злочини проти людяності. За статтею геноцид – 3, екоцид – 1, найманство – 1. Також цього року двічі фіксували незаконне використання символіки Червоного Хреста.

У 2025 році динаміка кількості правопорушень, пов'язаних з війною, зростала від з січня і була найвищою у серпні, вересні та жовтні (в середньому 5,5 тисячі за місяць).

Таким чином, спираючись на дані правоохоронців, можна зробити висновок, що більшість правопорушень, зокрема, за статтею воєнні злочини, вчинили російські військові на території України. Ще частину – колаборанти або зрадники України, які перейшли на бік рф.

Сплеск кількості правопорушень у грудні 2022-го та 2023-го можна пояснити особливостями фіксації та обліку кримінальних правопорушень під час війни.