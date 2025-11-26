Мінфін: У проєкті бюджету на наступний рік на освіту заплановано 274 млрд грн

У проєкті Закону про Державний бюджет України на 2026 рік на освіту заплановано 274 млрд грн, що на 75 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України.

"Підтримка освіти є одним із ключових пріоритетів уряду на 2026 рік: у проєкті держбюджету заплановано 274 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальний обсяг видатків для оплати праці у сфері освіти становитиме 190,5 млрд гривень.

Перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час освітньої конференції Програми Polaris «Якісна освіта і ефективна громада» звернув увагу на необхідність ефективного використання коштів, що значною мірою залежить від управлінців — як на рівні міністерств, так і на рівні громад і шкіл. Він зауважив, що навіть значні ресурси не дадуть результату, якщо відсутнє відповідальне та мотивоване управління.

"Попри всі обмеження, уряд чітко визначив підтримку освіти як один із ключових пріоритетів у наступному році. Однак поряд із фінансуванням існує інший критично важливий чинник — ефективність використання державних коштів. Саме на цьому Мінфін наголошує постійно: кожна гривня має приносити результат у вигляді якісної освіти, безпечного та комфортного середовища, сучасного харчування, оновленої інфраструктури та доступних можливостей для розвитку кожної дитини», — підкреслив Єрмоличев.