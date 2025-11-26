Мінфін США: Президент Трамп і Сі Цзіньпін можуть провести до чотирьох зустрічей наступного року

Наступного року президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін можуть провести до чотирьох зустрічей, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі CNBC. Це, за його словами, допоможе зберегти стабільність торговельного перемир’я між двома країнами. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

"Що мене дуже влаштовує, так це стосунки між лідерами. Ми завжди будемо суперниками. Це природно. Але чи є щось, що ми можемо зробити разом? Так", – сказав Бессент.

За його словами, потенційні зустрічі включають участь Трампа в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Шеньчжені у листопаді 2026 року, державний візит до Пекіна у квітні, а також два прийоми Сі Цзіньпіна у США – у Вашингтоні та на курорті Дорал під час зустрічі "Великої двадцятки".

"Якщо протягом року відбудеться чотири зустрічі, я думаю, що це надає відносинам великої стабільності, а стабільність корисна для американського народу та корисна для світової економіки", – додав Бессент.

Він також підкреслив, що Китай "діє за графіком" щодо зобов’язання збільшити закупівлі американської сої до щонайменше 87,5 мільйона метричних тонн протягом наступних трьох з половиною років, а позиція США щодо Тайваню залишається незмінною.

Бессент зазначив, що лідери домовилися співпрацювати для припинення війни росії проти України та зменшення торговельної напруженості між країнами.