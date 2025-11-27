Войти

Лісовий: Уряд затвердив новий державний стандарт дошкільної освіти

99

Кабінет міністрів України затвердив державний стандарт дошкільної освіти, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Це рішення є виконанням закону України "Про дошкільну освіту". Документ, розроблений науковцями й практиками, визначає зміст дошкільної освіти, формує зрозумілу спільну рамку, за якою працюватимуть ЗДО, та чітко окреслює, які результати навчання й ключові компетентності має набути кожна дитина на етапі завершення дошкільної освіти. Стандарт стане головним орієнтиром для розробників освітніх програм і чітко визначає цільові результати для педагогів", - написав Лісовий в мережі Facebook.

За його словами, в основі стандарту такі принципи: гарантія академічної, організаційної та кадрової автономії закладу; академічна свобода педагога; право вибору з різноманіття освітніх програм; урахування можливостей і потреб кожної дитини під час реалізації освітнього процесу.

Зазначається, що документ набуде чинності 1 вересня 2027 року.

"Протягом наступних пів року Державна служба якості освіти України проведе валідацію стандарту в закладах дошкільної освіти, щоб переконатися, що очікувані результати підтверджуються досвідом педагогів з усіх куточків України, а сам стандарт є зрозумілим і практичним для них. За потреби в документ будуть внесені коригування", - розповів міністр.

Він додав, що після цього розробники освітніх програм матимуть рік, щоб адаптувати свої програми до нового стандарту, щоб кожна дитина — незалежно від умов чи місця проживання — мала однакові можливості здобувати якісну дошкільну освіту.

