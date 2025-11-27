Корецький: Нафтогаз звернувся до США з проханням частково профінансувати закупівлю газу

НАК "Нафтогаз України" звернувся до США з проханням частково профінансувати закупівлю додаткових 4,4 млрд кубометрів газу, необхідних для стабільного проходження опалювального сезону.

Про це розповів голова правління компанії Сергій Корецький в коментарі Associated Press.

За словами очільника компанії, Нафтогаз уже забезпечив близько 70% із потрібних $2 млрд для закупівлі ресурсу - переважно завдяки кредитам від європейських партнерів і кільком грантам. Решту 30% компанія розраховує отримати у вигляді кредиту від Американської корпорації міжнародного розвитку (DFC) та Експортно-імпортного банку США.

"Ці кошти потрібні були ще позавчора. Потрібен час, щоб газ купити, доставити, закачати й почати використовувати", - наголосив Корецький.

Журналісти Associated Press зауважують, що раніше Нафтогаз не залучав кредити у США, що є важливим фактором при розгляді запиту.

Корецький також підкреслив, що нині Україна імпортує 25-30 млн кубів газу щодоби, аби уникнути стрибків цін в Україні та Європі, які можуть виникнути через різкі разові закупівлі. За його словами, збільшення імпорту спричинене наслідками російських атак по газовій інфраструктурі та очікуванням нових ударів.