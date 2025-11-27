Корецький: Нафтогаз звернувся до США з проханням частково профінансувати закупівлю газу

НАК "Нафтогаз України" звернувся до США з проханням частково профінансувати закупівлю додаткових 4,4 млрд кубометрів газу, необхідних для стабільного проходження опалювального сезону.
Про це розповів голова правління компанії Сергій Корецький в коментарі Associated Press.
За словами очільника компанії, Нафтогаз уже забезпечив близько 70% із потрібних $2 млрд для закупівлі ресурсу - переважно завдяки кредитам від європейських партнерів і кільком грантам. Решту 30% компанія розраховує отримати у вигляді кредиту від Американської корпорації міжнародного розвитку (DFC) та Експортно-імпортного банку США.
"Ці кошти потрібні були ще позавчора. Потрібен час, щоб газ купити, доставити, закачати й почати використовувати", - наголосив Корецький.
Журналісти Associated Press зауважують, що раніше Нафтогаз не залучав кредити у США, що є важливим фактором при розгляді запиту.
Корецький також підкреслив, що нині Україна імпортує 25-30 млн кубів газу щодоби, аби уникнути стрибків цін в Україні та Європі, які можуть виникнути через різкі разові закупівлі. За його словами, збільшення імпорту спричинене наслідками російських атак по газовій інфраструктурі та очікуванням нових ударів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023