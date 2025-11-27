Експерт: Україна поступово виходить із режиму екстрених відключень світла після російських ударів по енергосистемі

Україна поступово виходить із режиму екстрених відключень після масованих російських ударів по енергосистемі, однак загроза нових масштабних перебоїв зберігається. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" розповів головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

За його словами, одразу після ударів вимкнення були аварійними та екстреними, проте згодом ситуація поступово стабілізується. Він зазначив, що наразі про загрозу 16-годинних відключень електропостачання, які фіксувалися одразу після обстрілів, уже не йдеться.

"Зараз струм повернено, хоча і в обмеженій кількості, але все ж таки 16-годинних перерв в енергопостачанні немає", — зазначив експерт.

Попри песимістичні прогнози щодо можливих проблем до весни, експерт зауважив, що точної дати стабілізації не існує, адже все залежить від подальших атак і здатності системи швидко відновлюватися.

За словами Рябцева, основною проблемою залишається залежність української енергосистеми від великих енергетичних об’єктів, які легко стають цілями для ударів.

"Доти, поки їх не замінять великою кількістю малих енергетичних установ, об'єднаних у розумній мережі, приєднаних до об'єднаної енергетичної системи України, будемо сидіти з перервами після кожної атаки", — підкреслив експерт.

Він наголосив, що для зменшення наслідків обстрілів необхідно розвивати розподілену генерацію значної потужності, а не встановлювати малоефективні установки.

"Не 50 кВт потрібно залучати установки, це від 10 МВт потрібно", — додав Рябцев.

За його словами, певні кроки в цьому напрямку вже зроблені бізнесом, зокрема великими енергокомпаніями, проте державна участь залишається недостатньою.

Він також зазначив, що ситуацію можуть покращити когенераційні установки, які можуть одночасно виробляти тепло й електроенергію, якщо будуть достатньо потужними.

Водночас експерт підкреслив, що розвиток такої генерації гальмується через бюрократію, високу вартість підключення до мереж і підвищення цін на газ для власників цих установок, попри попередні обіцянки цього не робити. На його переконання, держава має спростити процедури, знизити витрати для бізнесу й створити реальні стимули для встановлення когенераційних систем. Лише за таких умов вдасться уникнути постійних "енергетичних гойдалок" після кожної атаки та скоротити тривалі відключення світла без очікування на потепління.