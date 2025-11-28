Бізнес закликає удосконалити механізм перебронювання військовозобов’язаних

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала уряд удосконалити механізм перебронювання військовозобов’язаних для ключових підприємств, щоб мінімізувати затримки та спростити адміністративні процедури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу асоціації.

Бізнес пропонує дозволити перебронювання працівників із чинною відстрочкою у безперервному режимі або скоротити технічний інтервал до 3 годин після подачі заявки. Це дозволить проводити перебронювання одразу після підтвердження статусу "критично важливого підприємства".

Згідно з чинними нормами постанови Кабінету міністрів України №76, працівники автоматично переводяться на спеціальний військовий облік через 72 години, і такий самий механізм діє під час повторного бронювання.

Представники бізнесу зазначають, що у багатьох компаній бронювання співробітників автоматично завершиться з моменту закінчення чинного статусу критичності, який для значної частини компаній припадає на початок грудня 2025 року.

Навіть після отримання наказу про підтвердження критичного статусу компанії наразі не мають технічної можливості завчасно перебронювати своїх працівників на новий строк дії критичності. Тож підприємства фактично змушені чекати завершення чинних відстрочок, що створює проміжок, коли ключові працівники можуть бути мобілізовані, наголошує пресслужба.

"У результаті підприємства ризикують втратити необхідних працівників - зокрема водіїв, технічних спеціалістів, які підтримують безперебійну роботу критичної інфраструктури — електропостачання, мобільний зв’язок тощо. Бізнес повідомляє про непоодинокі випадки, коли заброньовані працівники отримували повістки вже наступного дня після завершення строку поточного бронювання", - йдеться в повідомленні.

Асоціація підтримує баланс між мобілізаційними завданнями та стабільною роботою економіки, але наголошує, що кадрова невизначеність може спричинити збої на підприємствах і втрату податкових надходжень.

Бізнес пропонує впровадити безперервне перебронювання працівників або скоротити технічний інтервал до трьох годин після подачі заявки, щоб забезпечити стабільність роботи критично важливих компаній.

Зазначається, що для реалізації запропонованих змін Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України з проханням підготувати відповідні зміни до Постанови КМУ №76, а також до Міністерства цифрової трансформації з проханням забезпечити технічну можливість автоматичного безперервного перебронювання.

Відповідний лист уже надіслано прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, першому віцепрем’єр-міністру - міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову та міністру економіки, довкілля та сільського господарства Олексію Соболеву.