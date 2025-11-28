Знижка на російську нафту збільшилась на шість процентних пунктів і сягнула 23%

Знижка на ціну російської нафти марки Urals до світового еталону Brent значно зросла. У листопаді дисконт збільшився на шість процентних пунктів і сягнув 23%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Це зростання, хоча й менш суттєве, ніж після першої хвилі західних санкцій у 2022 році, відображає зростаючий тиск на доходи від російської нафти. Цей ресурс є критично важливим для наповнення бюджету москви.

Зростання знижки відбулося на тлі нещодавнього запровадження Сполученими Штатами жорстких обмежень проти російських нафтових гігантів, зокрема "Лукойл" та "Роснефть".

Центральний банк уточнив, що дисконт тримався на рівні 15% у другому та третьому кварталах і лише у жовтні досягнув 17%, перш ніж стрибнути до 23% цього місяця.

В рф вважають, що нинішнє зростання знижки на російську нафту є тимчасовим явищем, посилаючись на досвід 2023 року.

Незважаючи на санкції та збільшення знижки, експорт російської нафти із західних портів залишається близьким до пікових рівнів. Цьому сприяли квоти на видобуток від ОПЕК+ та внутрішні чинники, такі як перебої на нафтопереробних заводах, спричинені ударами українських безпілотників.

Водночас, за попередніми прогнозами, доходи росії від нафти і газу можуть впасти в листопаді на 35% через загальне зниження світових цін на нафту.