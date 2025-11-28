У кремлі підтвердили, що отримали від США параметри мирного плану щодо врегулювання конфлікту в Україні

Вашингтон направив москві параметри свого мирного плану щодо врегулювання конфлікту в Україні, які були скориговані після американо-українських консультацій у Женеві. Прессекретар російського господаря дмитро пєсков підтвердив, що ці параметри обговорюватимуться в москві наступного тижня.
Про це повідомляє російське агентство ТАСС.
На брифінгу пєсков заявив: "Основні параметри були передані – і наступного тижня буде в москві розмова".
Таким чином, він підтвердив, що Вашингтон передав москві "параметри мирного плану щодо України, скориговані за підсумками американо-українських консультацій у Женеві".
Нагадаємо, 23 листопада США і Україна провели консультації щодо "мирного плану" Вашингтона, що складається з 28 пунктів. Держсекретар Марко Рубіо назвав ту зустріч "найпродуктивнішою" за весь час.
В ТАСС нагадують, як володимир путін раніше зауважував, що американський план "може лягти в основу українського врегулювання".
