Європейські дипломати звинувачують уряд Бельгії в непрозорому використанні податкових доходів від російських активів

Країни Європейського Союзу посилюють тиск на Бельгію через €140 млрд заморожених російських активів, що зберігаються у Брюсселі. Європейські дипломати звинувачують уряд прем’єр-міністра Барта Де Вевера в непрозорому використанні податкових доходів від цих активів, які мали йти на підтримку України.

Про це повідомляє Politico.

Як відомо, Європейська комісія закликає всі 27 країн ЄС погодитися на передачу російських активів Києву у вигляді репараційної позики під час ключового засідання Європейської ради 18 грудня. Мета – допомогти українській економіці та підтримати фінансування оборонних потреб.

Однак уряд Бельгії виступає проти. Де Вевер стверджує, що країна нестиме відповідальність, якщо Москва спробує повернути активи. На думку дипломатів, відмова може приховувати приховані мотиви: Бельгія, ймовірно, зацікавлена у податкових надходженнях від заморожених активів. За їхніми словами, уряд не виконує міжнародні зобов’язання, взяті минулого року щодо прозорого використання доходів для України.

Дипломати додають, що податкові доходи від російських активів усе ще включені до бельгійського національного бюджету, що ускладнює перевірку, чи дійсно ці кошти йдуть на допомогу Україні. Джерела відзначають, що за 2024 рік податки з російських активів склали €1,7 млрд, тоді як загальна фінансова підтримка Бельгії Україні з початку війни до серпня 2025 року оцінюється у €3,44 млрд.

Бельгійський уряд запевняє, що всі корпоративні податки з доходів заморожених російських активів через банк Euroclear спрямовуються на підтримку України, включно з військовою технікою, тренуваннями та обмеженою гуманітарною допомогою, як-от амбулаторії. На 2025 рік такі доходи оцінюються приблизно у €1 млрд. Окрім цього, Бельгія виділила майже €1 млрд із федерального бюджету на військову та іншу підтримку України з 2022 року.

Дипломати попереджають, що якщо Бельгія продовжить блокувати передачу коштів, інші країни ЄС можуть почати публічно ставити під сумнів мотиви Брюсселя: чи використовуються податки для підтримки України, як це роблять інші держави, або ж Бельгія просто покладається на доходи з російських активів.

Старший європейський дипломат у розмові з Politico зазначив: «У світлі цього затягування важко не запитати, чи усвідомлює Бельгія, що на кону стоїть безпека всієї Європи».