Axios: Вашингтон та Київ працюють над фінальною версією американського мирного плану

У неділю вранці в Маямі Сполучені Штати та Україна проводять переговори напередодні виїзду представників президента США Дональда Трампа до москви для зустрічі з російським президентом володимиром путіним.

Про це повідомляє видання Axios.

Вашингтон та Київ, за інформацією видання, працюють над фінальною версією американського мирного плану, який був доопрацьований для того, щоб стати прийнятним для України.

За даними видання, недільні переговори мають на меті вирішити два ключові невирішені питання: території та гарантії безпеки, щодо яких у Женеві не вдалося досягти згоди. Американський чиновник заявив, що Білий дім очікує швидкого усунення розбіжностей, підкресливши: "Українці знають, чого ми від них очікуємо".