У Туреччині прокоментували українську атаку на танкери "тіньового флоту" росії

Турецький уряд відреагував на атаки морських дронів на два нафтові танкери "тіньового флоту" росії в Чорному морі.
Про це йдеться у заяві речника турецького МЗС Онджу Кечелі, повідомляє "Європейська правда".
Кечелі заявив, що турецька влада "з занепокоєнням спостерігає" за атаками, здійсненими 28 листопада на комерційні танкери під прапором Гамбії KAIROS та VIRAT у Чорному морі.
"Ці інциденти, що сталися у виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі, створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, життя, майна та навколишнього середовища в регіоні", – зазначив речник.
Він додав, що Туреччина підтримує "контакти з відповідними сторонами", щоб запобігти поширенню та подальшій ескалації війни в Чорному морі, а також уникнути будь-якого негативного впливу на економічні інтереси та діяльність Туреччини в регіоні.
