WSJ: Попри чотиригодинні переговори української та американської делегацій, низка ключових питань залишилися невирішеними

У неділю, 30 листопада, у Флориді відбулася чергова зустріч української та американської делегацій, присвячена доопрацюванню мирного плану Дональда Трампа. Попри чотиригодинні переговори, низка ключових питань, включаючи характер майбутніх безпекових гарантій для України, залишилися невирішеними.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Крім того, за даними американського чиновника, під час перемовин порушувалися питання можливих нових виборів в Україні, а також перспективи "обміну" територіями між Російською Федерацією та Україною.

Але також видання підкреслює, що щонайменше одне питання так і не вдалося вирішити. У WSJ йдеться наступне:

"Інші важливі питання залишаються невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питання про те, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання "окупованих територій"".

Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи переговори, які тривали понад чотири години, заявив, що сторонам вдалося досягти прогресу, хоча й назвав їх складними.