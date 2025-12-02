Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував корупційний скандал в Україні, кульмінацією якого у п’ятницю стала відставка очільника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це він сказав на пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі в понеділок, 1 грудня.
Макрон сказав, що відповідні антикорупційні органи виконали свою роботу.
"Чи наша роль – давати уроки Україні, яка має скандал такого плану? Я думаю, якщо нині все відбувається в межах правосуддя, в межах спеціальних процедур, то все нормально", – сказав французький президент.
Макрон також підкреслив, що "ви не знайдете жодної антикорупційної справи в росії, і це повинно всіх хвилювати".
"Там (у росії. – Ред.) немає незалежних органів боротьби з корупцією, немає незалежного правосуддя. Якщо всі гроші йдуть на війну і нема перед ким звітувати – то ось як функціонує ця система. По-іншому функціонує система в Україні. У Франції система по-іншому функціонує. А в росії – справжня диктатура", - ркзюмував французький президент.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023