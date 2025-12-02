Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Макрон прокоментував корупційний скандал в Україні

133

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував корупційний скандал в Україні, кульмінацією якого у п’ятницю стала відставка очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це він сказав на пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі в понеділок, 1 грудня.

Макрон сказав, що відповідні антикорупційні органи виконали свою роботу.

"Чи наша роль – давати уроки Україні, яка має скандал такого плану? Я думаю, якщо нині все відбувається в межах правосуддя, в межах спеціальних процедур, то все нормально", – сказав французький президент.

Макрон також підкреслив, що "ви не знайдете жодної антикорупційної справи в росії, і це повинно всіх хвилювати".

"Там (у росії. – Ред.) немає незалежних органів боротьби з корупцією, немає незалежного правосуддя. Якщо всі гроші йдуть на війну і нема перед ким звітувати – то ось як функціонує ця система. По-іншому функціонує система в Україні. У Франції система по-іншому функціонує. А в росії – справжня диктатура", - ркзюмував французький президент.

Макрон
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 2 декабря 2025
Понедельник, 1 декабря 2025
Воскресенье, 30 ноября 2025
Суббота, 29 ноября 2025
Пятница, 28 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023