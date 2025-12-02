Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував корупційний скандал в Україні, кульмінацією якого у п’ятницю стала відставка очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це він сказав на пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі в понеділок, 1 грудня.

Макрон сказав, що відповідні антикорупційні органи виконали свою роботу.

"Чи наша роль – давати уроки Україні, яка має скандал такого плану? Я думаю, якщо нині все відбувається в межах правосуддя, в межах спеціальних процедур, то все нормально", – сказав французький президент.

Макрон також підкреслив, що "ви не знайдете жодної антикорупційної справи в росії, і це повинно всіх хвилювати".

"Там (у росії. – Ред.) немає незалежних органів боротьби з корупцією, немає незалежного правосуддя. Якщо всі гроші йдуть на війну і нема перед ким звітувати – то ось як функціонує ця система. По-іншому функціонує система в Україні. У Франції система по-іншому функціонує. А в росії – справжня диктатура", - ркзюмував французький президент.