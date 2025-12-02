ВАКС заочно обрав запобіжний захід Міндічу у вигляді триманні під вартою

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді триманні під вартою. Він фігурує у справі НАБУ щодо розкрадань в “Енергоатомі”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ".

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Ногачевський. Запобіжний захід Міндічу обирали заочно, оскільки він залишив територію України.

Зазначається, що інтереси Міндіча у суді представляв державний адвокат, який не зміг встановити зв'язок зі своїм підзахисним. Через це суд не мав можливості призначити заставу, оскільки така процедура не передбачена при заочному розгляді справи.

У ході судового засідання прокурор САП зазначив, що слідство вважає Міндіча керівником групи, яка отримувала та відмивала кошти через корупційні схеми в енергетичній сфері.

За даними "Суспільного", прокурор заявив, що Міндіч тиснув на Рустема Умєрова з намаганням вплинути на нього щодо закупівель неякісних бронежилетів.

Рустем Умєров вже повідомляв, що мав розмову з Тимуром Міндічем щодо закупівлі бронежилетів, коли був міністром оборони. 25 листопада Умєров дав свідчення в НАБУ в межах операції “Мідас”.

Передбачається, що після обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою НАБУ вживатиме заходів щодо оголошення Міндіча в міжнародний розшук.