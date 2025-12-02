Гетьманчук: До кінця року Україна хоче отримати ще 1 млрд євро для закупівлі американської зброї за програмою PURL

Україна прагне до кінця року отримати від європейських союзників ще 1 млрд євро для закупівлі американської зброї за програмою PURL.

Про це заявила глава місії при НАТО Олена Гетьманчук, її цитує Bloomberg.

«Ми були б вдячні за нові внески від союзників, щоб Україна могла безперебійно отримувати обладнання через PURL», – сказала вона.

Гетьманчук підкреслила, що така допомога буде критично важливою для України на тлі регулярних російських авіаударів та настання ворога на фронті.

При цьому Bloomberg зазначає, що партнери України в Європі поки що не поспішають брати на себе подібні зобов'язання та виділяти додаткове фінансування. Це пов'язано з позицією адміністрації США, яка активно просуває свою мирну пропозицію та наполягає на якнайшвидшому припиненні вогню.