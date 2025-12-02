Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Гетьманчук: До кінця року Україна хоче отримати ще 1 млрд євро для закупівлі американської зброї за програмою PURL

120

Україна прагне до кінця року отримати від європейських союзників ще 1 млрд євро для закупівлі американської зброї за програмою PURL.

Про це заявила глава місії при НАТО Олена Гетьманчук, її цитує Bloomberg.

«Ми були б вдячні за нові внески від союзників, щоб Україна могла безперебійно отримувати обладнання через PURL», – сказала вона.

Гетьманчук підкреслила, що така допомога буде критично важливою для України на тлі регулярних російських авіаударів та настання ворога на фронті.

При цьому Bloomberg зазначає, що партнери України в Європі поки що не поспішають брати на себе подібні зобов'язання та виділяти додаткове фінансування. Це пов'язано з позицією адміністрації США, яка активно просуває свою мирну пропозицію та наполягає на якнайшвидшому припиненні вогню.

Гетьманчук, PURL
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 2 декабря 2025
Понедельник, 1 декабря 2025
Воскресенье, 30 ноября 2025
Суббота, 29 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023