Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про різке посилення санкційного тиску на росію та її нафтогазову галузь, що суттєво зменшить її здатність фінансувати війну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Еммануель Макрон заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
За словами Макрона, у найближчі тижні кремль має відчути найпотужніший економічний удар від початку повномасштабної війни.
"Ми ухвалили 19-й пакет санкцій і вже готуємо 20-й. Паралельно американці вирішили включити до санкцій - і це справді нове - дві основні нафтові та газові компанії. Тож, я вважаю, що рівень тиску на нафтові й газові компанії та нафтогазову індустрію в росії у найближчі тижні буде найвищим від початку війни. І, на мою думку, це змінює правила гри", - заявив він.
Рішення США запровадити нові обмеження проти двох ключових російських нафтових і газових компаній французький лідер назвав безпрецедентним кроком.
Еммануель Макрон також наголосив, що одночасно Європа різко посилила боротьбу з "тіньовим флотом", який росія використовує для обходу нафтових санкцій.
"Ми знаємо, що 40% військових зусиль росії фінансується через цей тіньовий флот. Ми вперше маємо настільки комплексний підхід до російської нафти й газу - завдяки рішенням США і посиленню нашого контролю над тіньовим флотом", - підкреслив він.
Макрон висловив переконання, що в найближчі тижні здатність росії фінансувати війну суттєво скоротиться, а тиск на її економіку "кардинально зміниться".
Його заява свідчить про перехід Заходу до більш агресивної та скоординованої стратегії економічного стримування росії, з акцентом на ключові джерела її доходів - нафту і газ.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023