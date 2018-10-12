Разрушения от урагана «Майкл» в США

Ураган «Майкл» обрушился на юго-восток США 10 октября. Максимальная скорость ветра достигала 250 км/ч.

В юго-восточных штатах без света остались сотни тысяч человек. Непогода повредила линии электропередач и сорвала со зданий крыши. Из зоны бедствия эвакуировали около 400 тыс. человек, повреждения получила железнодорожная инфраструктура и база ВВС США Тиндалл, расположенная во Флориде.

К 12 октября известно о семи жертвах стихии. По данным телеканала ABC, среди погибших есть ребенок.

В сентябре южные штаты уже пережили сильный ураган «Флоренс». Тогда жертвами стали более 40 человек.