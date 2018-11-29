О субъектности и объектности в экономике

Внешние факторы влияют на политику Украины в гораздо большей мере, чем принято считать в экспертном сообществе – наша страна является объектом геополитики. То же самое нужно сказать и об экономике. Достаточно привести одну цифру - доля ВВП Украины в мировом ВВП составляет чуть более 0,1% - и становится ясно: мы ничтожно малы в масштабе мировой экономики, полностью от нее зависим, являясь объектом.

Тот бум, который наблюдался в экономике Украины с 2002 по 2007 годы, был обусловлен преимущественно внешними факторами. Укрупнено их было два — достаточно низкие ставки ФРС и бурные темпы роста в Китае (и некоторых других странах Юго-Восточной Азии).

После краха котировок акций на фондовом рынке США, произошедшего в 2001 году вследствие сдувания пузыря dotcom-ов, тогдашний глава ФРС А.Гринспен инициировал существенное снижение ставки Федрезерва. Достаточно дешевые кредиты (ставка ФРС прямо или опосредовано влияет на уровень ставок во всем мире) привели к украинскому строительному и потребительскому буму, что внесло существенный вклад в тогдашний экономический рост. Как нельзя кстати пришелся и массированный приход в Украину иностранных банков, которые способствовали притоку этих недорогих займов и трансляции их в украинскую экономику.

Пожалуй, еще более важную роль сыграл бурный экономический рост Китая и некоторых других стран Юго-Восточной Азии (ЮВА), нуждавшихся в поставках металла и другого сырья, которые в больших объемах закупались в том числе и в Украине. Проще говоря, рост Китая и других динамично развивавшихся государств ЮВА имел следствием увеличение продаж продукции украинского металлургического и химического секторов. Суммарно они формировали 40-45% экспорта Украины. А при тогдашних ценах на продукцию металлургии и химии это были очень серьезные цифры в абсолютном выражении.

Однако, оба фактора, как выяснилось, имели ограниченный срок действия. Процентная политика ФРС дала негативный побочный эффект — ипотечный кризис в США 2007-2008 годов. А Китай успешно развивал мощности в металлургической и химической промышленностях, создав возможности для постепенного замещения импортной продукции и сырья (к примеру, сейчас КНР имеет простаивающие мощности в черной металлургии, способные производить 1 млн. т стали в месяц). Да и жизнеспособность концепции «новой нормы», которую постулировал топ-менеджер РIMCO М.Эль-Эриан, и которая связывала будущий рост мировой экономики с ростом, прежде всего, экономик развивающихся стран, не в полной мере выдержала испытание временем. Это отразилось в торможении экономического роста в ряде стран ЮВА, которые до этого были покупателями украинского сырья и продукции низких переделов.

Прекращение действия драйверов, которые давали внешний импульс для роста украинской экономики в середине 2000-х годов, привело к остановке ее развития. Это ощутимо проявилось еще в 2011-2012 годах. Тогдашние власти демонстрировали определенное желание в плане преодоления проблем. Например, разработали в 2013 году Госпрограмму активизации развития экономики. Однако, она была обречена на неудачу. Как говорил А.Эйнштейн, проблема не может быть решена на том уровне мышления, на котором она возникла — изменились внешние условия, в которых функционировала экономика Украины, а программа была написана исходя из ситуации середины «нулевых» годов. А военная агрессия России против Украины стала дополнительным важным фактором ухудшения ситуации в украинской экономике, но не главным.

Кстати, у нас многие эксперты постулируют прямую зависимость между иностранными инвестициями и динамикой ВВП. Но в одном из отчетов GLOBAL FINANCIAL STABILITY REPORT (за 2017 год) от МВФ идет речь о факторах, влияющих на денежные потоки портфельных инвесторов-нерезидентов в развивающихся странах. Оказывается, первостепенное значение имеют факторы, на которые правительства и ЦБ развивающихся стран ни коим образом не влияют – объем активов ФРС, ожидания инвесторов насчет решений ФРС, склонность внешних инвесторов к риску. И лишь четвертым по значимости фактором являются внутренние характеристики стран с развивающимися рынками. Пожалуй, экономический рост, инфляция, капвложения – это в первую очередь результат глобальных процессов, но не следствие действий правительств и центробанков развивающихся стран. Т.е., национальные правительства и центробанки в развивающихся странах, особенно в таких, где нет проактивной и волевой правящей элиты, как в Украине, объектны.

Да и правящие элиты понять можно - зачем проводить реформы, коли эффект будет может быть через десятилетия, если не случится революции, войны, мирового экономического кризиса, падения метеорита, всемирного потопа, захвата всех нас роботами или проявлений других форм недружественного развития искусственного интеллекта, et cetera?..