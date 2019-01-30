О промполитике и догоняющем развитии

Уничтожение промышленности в Украине приведет ее к дальнейшему ослаблению как государства. В результате, она может стать добычей агрессивной России, которая, умирая, таки может удавить Украину еще раз. Но может и не стать, если РФ будет уничтожаться быстро и нелинейно (или вообще экспоненциально). Гипотетическое же проведение промышленной политики будет носить у нас репрессивный и мобилизационный характер.

Репрессии Сталина — это обратная сторона радикальных индустриальных изменений в бывшей Российской империи, именно из-за ее дурной наследственности все происходило так, как было при Сталине. Кстати, для тех, кто любит приводить примеры стран ЮВА — репрессии были и в Японии, и в Южной Корее, и в Китае. Если мы захотим заняться догоняющим промышленным развитием, в Украине не обойтись без репрессий той или иной степени жесткости. Но желать того, чтобы сейчас госбюрократы (даже если там будут гении) указывали нам перстами куда развиваться — безумие. Нынче, в сравнении с временами, когда некоторые государства добивались успеха с применением промполитики, сложность капитализма, как и скорость его изменений, возросла на порядки.

Сейчас даже приблизительно нельзя определить сферы, которые нужно развивать в рамках государственной промышленной политики. Вот в чем проблема... Но и это еще не все! Ряд экспертов ратует за активную роль государства в экономике. Но они не принимают во внимание случайность зарождения инновационного процесса. Нельзя предвидеть прорыв, крайне сложно угадать отрасль, в которой он состоится. И, коль новая промышленная экономика будет состоять преимущественно из таких прорывов, вряд ли государство сможет их предвидеть.

Тут возникает вопрос — правы ли те, кто выступает за активное госвмешательство, если оно не сможет (скорее всего) определить точки инновационных прорывов? Надо ли спасать неспасаемое — промполитику (особенно в странах, где элиты и населения к ней в целом враждебны)?

Важны не госорганы и планы, а индивидуумы, которые на основании видений в рамках исключительно стохастических процессов создают новые продукты. Учитывая крайнюю сложность этого процесса, маловероятно что такую деятельность можно вести сверху, от государства.

Кто мог предвидеть инновации Стива Джобса, кроме него самого? Такой уважаемый эксперт, к тому же практик и предприниматель, как Майкл Делл, в 1998 г. говорил что Apple надо просто продать по частям и забыть об этой компании.

Стартап имени Ленина-Сталина (ужасный с гумантирной точки зрения, но в целом эффективный, особенно с учетом «качества материала», с которым им приходилось работать) окончательно провалился в 1991 г., а в нынешних условиях эффективное развитие сверху невозможно — как гносеологически, учитывая крайнюю неопределенность развития современного капитализма, так и учитывая качества наших властных элит и контрэлит...

Так что не стоит и пытаться...

P.S. Удел некоторых успешных украинцев — напрямую интегрироваться в западный мир модерна, минуя стадию национального развития, которого уже не будет.