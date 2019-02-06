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Роттердамское бессилие Коломойского

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Роттердамское бессилие Коломойского

Игорь Коломойский продолжает терять миллиарды на формуле Роттердам+. Отменить формулу, которая в тарифах для промышленности учитывает рыночные котировки угля, не смогли ни политические сателлиты, ни многомиллионная информационная кампания.

На повышении цены электроэнергии ферросплавные и электрометаллургические заводы Коломойского за последние два года недосчитались свыше 4 млрд. грн. В себестоимости производства ферросплавов доля электроэнергии доходит до 50% и чем выше ее цена, тем меньше маржинальность этого бизнеса. Волнение олигарха вполне обосновано.

Постановление НКРЭКУ «Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии» (который в последствии стал известен под названием Роттердам+) было принято еще 3 марта 2016 года. Именно в этом постановлении цена угля в тарифе для небытовых потребителей Украины была привязана к европейскому индексу API2 (угольный хаб Амстердам-Роттердам-Антверпен). За основу был взят принцип импортного паритета, который всегда используется в случае дефицита отечественного сырья. Согласно экономической теории, в таком случае рыночной ценой считается цена импорта, который этот дефицит закрывает. До этого тарифы рассчитывались не по формуле, а исходя из мнения чиновников Минэнерго, что приводило к многочисленным злоупотреблениям. Такое решение поддержала Европейская ассоциация угля EURACOAL.

Отказ от коррупциогенного ручного управления и введение четкой формулы формирования тарифа для промышленности стало неизбежным после подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Согласно статьи № 269 Соглашения, в случае если цена, по которой продаются газ и электроэнергия на внутреннем рынке, регулируется, Украина обязалась обеспечить, чтобы методология, которая определяет расчет, была опубликована до вступления в силу регулируемой цены.

Но повышение тарифа до рыночного уровня вызвало негодование у собственников промышленных гигантов, которые привыкли покупать электроэнергию у государства по демпинговым ценам. Для них это обернулось потерей части сверхприбыли. Особенно активно выступил против реформы самый дерзкий из олигархов — Игорь Коломойский. Для подконтрольных группе «Приват» СМИ критика «Роттердам+» стала одной из основных тем информационной политики.

Только за 2018-й год «Роттердам+» критиковался в эфирах «1+1» — 59 раз, в ленте УНИАН — 58 раз. Рекорд поставлен «плюсами» в марте 2018-го — целых 27 сюжетов.

Характерно, что критика касается только цен на уголь, хотя формульное ценообразование действует для всех видов энергоносителей. В сфере поставки природного газа действует аналогичная формула Дюссельдорф+ (цена хаба NCG + доставка до хаба в Словакии + доставка в Украину), для нефти используют котировки «Platts плюс премия». К спотовым ценам мирового рынка привязана стоимость уранового концентрата для атомных электростанций.

Избирательность критики только для непосвященных выглядит нелогичной. Все дело в том, что в сфере добычи газа и нефти у группы «Приват» есть крупные активы — «Укрнафта», «Полтавская газонефтяная компания», «Укрнефтебурение» и т.д. Поэтому критиковать похожие формулы, обеспечивающие им рыночные цены на этих рынках им невыгодно.

По подсчетам медиа-экспертов в критику формулы «Роттердам+» за два года было инвестировано более 5 млн долларов. Широкомасштабные медийные кампании являются давним атрибутом олигархического бизнеса по-украински, когда для решения миллиардных проблем тратятся миллионы. Во многих случаях этого достаточно, чтобы заставить власть дрогнуть и изменить решение. В деле «Роттердам+» был задействован весь лоббистский инструментарий.

Связанные с «Роттердам+» постановления НКРЭКУ в судебном порядке попыталась обжаловать Украинская ассоциация производителей ферросплавов УкрФА (Коломойский с партнерами контролирует 90% производства ферросплавов в стране). Юридические технологии всегда были сильной стороной группы «Приват», которая в середине нулевых пользовалась заслуженной славой наиболее агрессивного рейдера Украины. Однако «убедить» удалось лишь суд первой инстанции, все дальнейшие суды УкрФА проиграла.

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Параллельно иски о незаконности формулы подала Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг во главе с бывшим членом НКРЭКУ Андреем Герусом. Характерно, что, несмотря на громкое название, фактически единственной интересующей Ассоциацию и ее руководителя темой является «Роттердам+», который к ценам на электроэнергию для населения не имеет ни малейшего отношения. Действие формулы распространяется исключительно на небытовых потребителей — прежде всего промышленные предприятия. Действующие тарифы для населения определяются постановлением НКРЭКУ от февраля 2015 года, т.е. были утверждены за год до введения «Роттердам+». Как и в случае с Ассоциацией производителей ферросплавов, суды всех инстанций отклонили доводы Геруса, оправдав «Роттердам+» как с точки зрения экономической обоснованности, так и в аспекте законности процедуры принятия.

Последним доводом Коломойского должно было стать НАБУ. Несмотря на сложные отношения с Антикоррупционным бюро, Игорь Валериевич нашел способ втянуть его в свою игру. По заявлению депутата от партии УКРОП Виталия Куприя, НАБУ начало расследование формулы «Роттердам+». Другое дело, что эффект от этой затеи оказался не тем на который изначально рассчитывали. Поводов для шумихи создали много, но никаких фактов коррупции за полтора года установить так и не удалось. Не исключено, что директор НАБУ Сытник уже и сам не рад, что ввязался в эту авантюру.

В НКРЭКУ, напротив, предельно спокойны. Несмотря на смену состава комиссии, от этой методики отказываться не собираются. По информации главы Регулятора Оксаны Кривенко, формула «Роттердам+» сдерживает рост тарифов для населения и промышленности, сэкономив украинцам до 40 млрд. Тем более, что уверенность комиссионеров подкреплена сразу тремя официальными экспертизами, включая международные.

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Дальнейшее раскачивание тему Роттердам+ становится все более иррациональным. Особенно в контексте более понятных людям проблем, как то подорожание газа и связанного с этим роста стоимости тепла. Коломойскому не позавидуешь — «Роттердам+» стал высотой, которую так и не смог взять женевский беженец. Но врожденный азарт заставляет снова и снова вращать колесо антироттердамской истерии, все больше напоминающей бег по замкнутому кругу...

Игорь Коломойский, уголь, Роттердам плюс
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