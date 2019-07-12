Как избавиться от внутренней неуверенности

Писатель и психолог Лео Бабаута предлагает два способа заглушить внутренний голос, твердящий, что мы недостойны.

Одному маленькому мальчику с самого раннего детства отец говорил, что он недостаточно хорош. Не столько словами, сколько поступками — он его критиковал, кричал на него, бил и бросал его.

Мальчик вырос мужчиной, считающим, что он не достоин похвалы, успеха, любви.

Мальчик, став взрослым, устроился на работу, но он не верил, что может хорошо работать. Он притворялся, смертельно боясь каждый день, что все раскроется, его высмеют и уволят. Он старался не привлекать внимания, потому что тогда, возможно, никто не увидит его непригодности.

Но он всегда смертельно боялся, что люди увидят его провалы. Поэтому он старался не делать ничего такого, что может не получиться. Он откладывал трудные задачи и сформировал устойчивую привычку к прокрастинации. Это стало правилом его жизни, влияя на поведение в плане здоровья, финансов и отношений.

Став взрослым, мальчик пару раз попытался построить длительные отношения, надеясь найти кого-то, кого он сможет сделать счастливым. Он не верил, что сможет сделать девушку счастливой, не верил, что его кто-то полюбит, потому что он уже знал, что не достоин любви. Но, может быть, если он будет очень добр к ним и покажет только хорошие стороны, они подумают, что он милый. Поэтому он никогда не пытался быть по-настоящему честным, не допускал близости, потому что мог показывать только то, что поможет ему завоевать любовь.

И он всегда был готов к тому, что они узнают, насколько он плох, и бросят его. На самом деле, это он их бросал еще до того, как это могло произойти. Или, если он и не уходил, то был в отношениях только наполовину, одной ногой в дверях. Готовый уйти. А девушки всегда это чувствовали и хотели, чтобы он отдавался отношениям целиком.

Так было в любых дружеских или профессиональных отношениях. Он никогда не был полностью погружен в них. Никогда не был полностью честен, потому что не мог показать свою истинную сущность. Всегда беспокоился о том, что окружающие узнают, насколько он несовершенен. Всегда пытался доказать, что достоин, даже если был уверен, что это не так.

Это история недостойности. И она довольно универсальна.

Мой внутренний рассказ о недостойности

Это один из самых продолжительных моих внутренних рассказов. То, что я недостаточно хорош — что я недостоин учить, писать книги, быть тренером по неопределенности.

Работая с тысячами людей над изменениями в их жизни, я обнаружил, что это одно из самых распространенных внутренних повествований.

Мы не достойны. Не заслуживаем похвалы, не заслуживаем делать свою работу, не достойны руководить командой или сообществом, создавать что-то значимое в мире. Мы не достойны успеха. Счастья. Мира. Финансового комфорта. Любовных отношений. Мы не достойны любви.

Мы недостаточно хороши. Недостаточно хороши, чтобы справиться с трудностями. Чтобы изменить пристрастия и старые привычки. Сесть на диету, начать заниматься спортом, медитировать — или делать что-то из этого достаточно долго. Мы недостаточно хороши, чтобы демонстрировать свои произведения или картины публике. Мы недостаточно хороши, чтобы окружающие признали наши достижения. Недостаточно хороши, чтобы написать книгу, запустить подкаст, выложить видео онлайн, начать онлайн-бизнес, некоммерческую деятельность, создать процветающую предпринимательскую империю, запустить стартап, овладеть по-настоящему сложными навыками, осуществить мечту всей жизни.

Мы недостаточно хороши, и мы недостойны.

Большой секрет

Вот в чем дело: все это просто история, не так ли? Это повествование в наших головах, которое мы воспроизводим снова и снова, пока оно не подчинит нас себе.

Мысли не соответствуют действительности. Не существует небесных судей, которые сочли бы нас недостойными. Мы сами придумали эту историю и собираем доказательства, соответствующие повествованию. Когда кто-то говорит что-то критически важное, мы принимаем это близко к сердцу и считаем еще одним доказательством того, что мы недостаточно хороши.

Это повествование не соответствует действительности. И, что еще хуже, оно причиняет нам боль в каждом аспекте жизни. Мы не отдаем себя полностью в отношениях, прячемся, никогда не бываем честными, никогда не бываем полностью преданы чему бы то ни было. Мы переживаем, боимся неудачи, никогда не раскрываемся (по крайней мере, не полностью, не честно), а если и предстаем перед публикой, то это спектакль в попытке доказать свою значимость. Это сдерживает нас. Заставляет прокрастинировать. Вредит нашему здоровью. Делает несчастными.

Это универсальное повествование недостойности, и это неправда, и оно глубоко ранит.

Забудьте эту историю

Так как же нам перестать верить в эту ложную, ранящую историю, которая сидит так глубоко, что мы даже не осознаем, что она там?

Я поделюсь двумя практиками, которые помогли мне начать справляться с этой историей, даже если она все еще существует, когда я недостаточно бдителен.

Первая практика: записать мантру и повторять ее. Это то, что я использую, когда мое повествование о недостойности возникает из-за написания книги или публичных выступлений.

Когда я пишу книгу, повествование неизбежно утверждает что-то вроде: «Никому не пригодится эта книга, она будет ужасной». Это усложняет написание, и я, вместо того, чтобы писать, начинаю проявлять мастерство в уборке кухни.

Если мне предстоит выступить с речью, все идет хорошо, когда до события остается еще несколько месяцев. Я соглашаюсь, а потом, по мере приближения дня Х, начинаю ощущать смертельный страх и обливаться потом. Я начинаю сомневаться в своем здравомыслии: «Зачем я согласился? Никто не захочет слушать то, что ты собираешься рассказать».

Поэтому в прошлом году я придумал мантру, чтобы смотреть на мир по-новому: «Мир жаждет тебя и твоего дара».

Я повторяю это всякий раз, когда замечаю, что мое сердце начинает трепетать из-за необходимости выступить с докладом, провести семинар или вебинар, курс или программу, написать книгу или сообщение в блоге. Я повторяю много раз: «Мир жаждет тебя и твоего дара».

Снова и снова, пока не начинаю в это верить. Да, это звучит невероятно банально. И все же это работает. Я начинаю искать доказательства того, что это правда. Я не слышу другую историю, если рассказываю эту.

Вторая практика: позволить истории раствориться. Я делаю это все время, и это абсолютная магия.

Вот как это работает. Я замечаю этот нарратив. Я замечаю, как я себя чувствую из-за него — я чувствую себя дерьмово, я боюсь, я прокрастинирую, я прячусь. И тогда я спрашиваю себя: «Каким бы я был, если бы не было этой истории?»

Это волшебный вопрос для меня. Я представляю, что было бы в этот конкретный момент, если бы у меня не было этого повествования. Внезапно я оказываюсь полностью в моменте — я замечаю, как себя чувствует мое тело, я замечаю свое окружение, я ощущаю воздух на коже, свет в комнате и звуки вокруг.

Внезапно я погружаюсь в этот момент, свободный от истории. Я свободен. Я в мире. Я могу открыть свое сердце моменту, красоте человека передо мной, если он есть, красоте самого себя. Какой это невероятный подарок — просто отбросить историю и полностью присутствовать в текущем моменте, любить то, что происходит, любить себя и других людей вокруг меня.

Практикуя новую мантру и магический вопрос, мальчик освобождается от своего старого повествования и может дико бегать по джунглям, радостно живой.

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