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Чем Украина отличается от Словакии?

Павел Вернивский
Павел Вернивский
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Чем Украина отличается от Словакии?

Хочу показать вам отличие стран в политике привлечения инвестиций.

1. Какая профильная организация занимается привлечением инвесторов?

Словакия. Sario
Украина. UkraineInvest

2. Какие инструменты использует для привлечения инвесторов?

Словакия. Индустриальные парки с готовой инфраструктурой. Научно-технические парки связанные с ключевыми вузами. Гранты в случае долгосрочных инвестиций в материальные и нематериальные активы. Освобождение от подоходного налога. Денежные стимулы за создание новых рабочих мест. Продажа недвижимости ниже реальной стоимости.

Украина. Реформы. Образованная рабочая сила. Торговые соглашения. Выгодное месторасположение в Европе. И да, я не шучу там так действительно написано.

3. Кого из инвесторов этим организация удалось привлечь в страну?

Словакия. Volkswagen. Jaguar. IBM. Hewlett-Packard. Panasonic. Samsung. Hyundai. И это далеко не весь список. ВАЖНО! Даже есть специальный пункт для инвесторов из Украины!

Украина. Никого! В историях успеха указаны инвесторы, что открыли давно в Украине бизнес и агенство к ним не имеет никакого отношения. Ещё умудрились вписать в список инвесторов - импортера, что не имеет здесь своего производства!!

4. В каких основных отраслях интересны инвесторы?

Словакия. Автомобилестроение - 31% всех инвестиций. Электронные Технологии - 13%. Машиностроение - 10%. Фармацевтика -9%. Хотя оно не ключевое, но хочу показать его долю: сельское хозяйство -0,4% от всех инвестиций!!!
Украина. Такой информации нет, но первым в списке на сайте агенства стоит агро!!! Хотя хорошо, что корову с главной страницы убрали.

5. Сколько за последние 5 лет привлечено прямых иностранных инвестиций?

Словакия - 11 млрд дол. На душу населения это 2 тыс дол.
Украина -13 млрд. Причём реальных из них примерно 5 млрд, так как большая часть инвестиций это манипуляции с банковским капитало. Это на душу - 309 дол (109 дол)

6. Какая общая сумма активов иностранных инвесторов в Словакии?

Словакия - 70 млрд дол или 12,5 тыс на душу
Украина - 45 млрд дол или 1,6 тыс дол на душу.

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.

инвестиции, Словакия, Павел Вернивский
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
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