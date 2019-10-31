Почему большие планы восстановления Донбасса не начнутся с малого — решения проблемы ЛуТЭС?

Знаете, в чем парадокс нынешней политической ситуации? У нас отлично получается говорить о глобальных стратегиях достижения мира, о фондах реинтеграции Донбасса, о новых подходах в госуправлении, но когда дело доходит до решения конкретного жизненно важного вопроса — снабжения электричеством и теплом жителей прифронтовой Луганской области, власть уходит в сторону. Почему?

Менее, чем в сотне километров от известного теперь всем Золотого, в 12-тысячном городке под названием Счастье находится единственный производитель электроэнергии в области, обеспечивающий более 90% ее потребностей — Луганская ТЭС. Свою первую официальную поездку по Украине в статусе Президента Владимир Зеленский совершил именно сюда: в Счастье и Станицу Луганскую — 27 мая.

А, спустя три дня, 1 июня 2019 года Россия перекрыла поставки угля на станцию, отрезав ее от безальтернативного источника топлива. Дело в том, что с 2014 году ТЭС фактически находится на «энергоострове». Железнодорожных подъездов к ней с нашей стороны нет. Была ветка, которая вела от шахт на оккупированной территории, и оттуда до 2017 года поступал антрацит. Но после блокады ж/д перевозок из ОРДЛО и соответствующего запрета на них СНБО, на ЛуТЭС можно привезти уголь только с территории РФ.

Это усложняло логистику, но другого выхода нет. Циркулирующая с лета идея достроить несколько десятков километров железнодорожного пути до соединения с «Укрзализныцей» застряла на уровне межведомственных дискуссий.

Между тем, социальная нагрузка Луганской ТЭС —огромна: энергоснабжение 1 млн жителей региона, 253 детских садиков, 293 школ, 53 медицинских учреждений. Остановка станции означает затопление горных выработок шахт Лисичанска, Первомайска и Золотого, прекращение подачи воды для 400 тыс. жителей, находящихся по ту сторону линии размежевания. А в зимний период — еще и паралич тепловых систем области.

В России прекрасно знают все эти нюансы. Поэтому введенное с июня требование — ежемесячно получать разрешение Минэкономики РФ на вывоз угля в Украину — следует рассмаривать не в контексте усиления санкций, а как проявление политического шантажа. И тот факт, что РЖД с лета не производит отгрузки угля в адрес Луганской ТЭС под предлогом невыдачи квот, говорит в пользу этого утверждения.

«Проблема с обеспечением электроэнергией Луганской области должна решаться на государственном уровне. Это не проблема частных компаний, это проблема отношений Украины и России», — считает эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ 3 октября заверил, что «мы активно работаем для разблокирования поставок угля из Российской Федерации...». И выразил надежду, что в ближайшее время проблема будет решена.

«Мы понимаем, что даже в условиях очень тяжелых отношений с российской стороной — это вопрос энергообеспечения людей. Это как вода, воздух», — сказал министр. Но прошел месяц. Информации, что вопрос поднимался во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, нет. И о других переговорах так же ничего не было слышно.

Тем временем наступили холода и отопительный сезон. Последние запаcы угля на станции исчерпались еще в июле. С 29 июля ЛуТЭС вынужденно перешла на использование природного газа, который стоит значительно дороже, чем антрацит. А это значит, регион находится фактически на грани катастрофы, и власть должна немедленно принимать решение. В таких случаях включается утвержденный Кабинетом министров механизм возложения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) на НАК «Нафтогаз Украины» — для решения проблемы обеспечения газом производителя электроэнергии и тепла.

Другими словами, пока не будет найден выход, как снабдить станцию углем (то ли через возобновление поставок из России, то ли за счет строительства железнодорожной ветки в Украине, то ли как-то еще), правительство должно было бы позаботиться о поставках

газа для тепловой электростанции по цене ниже рыночной. Возложив на НАК упомянутые выше PSO.

Их формально и возложили. Но цена при этом была установлена «как у всех», а не особая, с учетом чрезвычайной ситуации, в которой оказалась Луганская ТЭС. Средняя цена PSO за июль-сентябрь составила 4684 грн. без НДС. Себестоимость производства электроэнергии на газе при такой цене не покрывается даже максимальными ценами на электроэнергию на новом рынке. При таких условиях тарифы на электроэнергии для жителей области нужно поднять в несколько раз. Но для всех очевидно, что люди такого удара не выдержат. Даже с субсидиями (у кого они есть).

Попытка нащупать пути решения была сделана летом. Вопрос обсуждался на заседании Кабинета министров. По его итогам правительство обязало «Нафтогаз Украины» продавать газ для нужд Луганской ТЭС по цене в 2895 грн. (без НДС) за 1 тыс. куб. м. На тот момент скидка от рыночной цены составляла около 40%.

Но это решение так и не было официально закреплено.

Упомянутый выше министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель как-то заметил между делом, что Минэнерго готово рассматривать вопрос цены на газ для Луганской ТЭС. Ну, раз готово, так почему не рассматривает?

Потому что делать-то что-то надо. Или зафиксировать PSO на газ на предлагавшемся ранее уровне 2895 грн. Или компенсировать Луганской ТЭС разницу между действующими ценовыми ограничениями на электроэнергию и себестоимостью производства электроэнергии на газе. Или в конце концов добиться разблокировки поставок угля.

Впереди зима, и просто ждать, когда стратегический объект жизнеобеспечения выйдет из строя или будет вынужден начать веерные отключения, чтобы потом героически разруливать возникшие проблемы, нельзя. Слишком дорого (во всех смыслах этого слова) может стоить ликвидация аварии.

По мнению эксперта Владимира Омельченко, правительству необходимо срочно создать группу, которая разработает решение, с учетом нахождения региона в районе военных действий, развода войск и т.д.. Новый губернатор тоже мог бы потеребить вышестоящее руководство. Ему же катастрофа в области не нужна?! В конце концов, в контексте заявленный в Мариуполе грандиозных планах послевоенного восстановления Донбасса, можно было бы начать с малого. И в качестве первого шага перехода от слов к дел гарантировать жителям Луганщины, спокойную зиму, обеспеченную энергоресурсами.