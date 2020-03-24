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Украина продолжит исправно платить по долгам
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Украина продолжит исправно платить по долгам
Трамп уже собирается отменять введенные из-за коронавируса ограничения
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Трамп уже собирается отменять введенные из-за коронавируса ограничения

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Какой будет экономика после кризиса: мнение бизнеса

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Какой будет экономика после кризиса: мнение бизнеса

Сегодня перед Украиной стоит серьезный вызов — внедрение эффективных противоэпидемических мероприятий для борьбы с COVID-19 с минимальными негативными последствиями для экономики страны. Уже сейчас действие жестких ограничительных мер влияет на работу бизнеса, государственных органов и учреждений, а также на повседневную жизнь миллионов людей.

Европейская Бизнес Ассоциация провела онлайн-встречу COVID-19 Бизнес против Форс-мажора, на которой директора компаний, представители международных финансовых институтов и государственного сектора поделились своими взглядами на ситуацию с коронавируса и обсудили изменения в работе бизнеса, возможные последствия и угрозы, пути мягкого выхода из кризиса и поиск новых возможностей.

О прогнозах для экономики

Обновленный базовый прогноз компании Dragon Capital на 2020 год предусматривает падение ВВП на 4% и девальвацию гривны до 30 грн/$ (на конец года) — при условии, что карантинные мероприятия продлятся до мая (средний курс ожидается на уровне 29 грн/$, то есть девальвация составит около 11% к прошлогоднему курсу). Согласно менее оптимистичному прогнозу, если карантин будет продлен на более долгий срок, ВВП может снизиться на 9%, а гривна подешевеет до 35 грн/$. К тому же, в таких условиях стоит ожидать и роста безработицы.

Стоит заметить, что Украина готова к возможному кризису лучше, чем в 2008 или 2014 году — таково было единодушное мнение участников дискуссии. Так, к примеру, дефицит текущего счета платежного баланса существенно ниже (в прошлом году дефицит был ниже 3% от ВВП, в 2008 — достигал 8%). В экспорте доминируют soft commodities (продукция аграрного сектора), которая составляет 40%, в 2008 она составляла 12%, и падение потребления данной продукции или цен на нее не ожидается.

В то же время, следует констатировать, что страна не имеет достаточного запаса прочности, чтобы безболезненно пережить ситуацию. Тем более, если раньше мы имели опыт прохождения кризиса финансового, то сейчас он носит несколько иной характер. Речь идет о кризисе рабочей силы, о большом влиянии эмоциональной и психологической составляющей, о необходимости действовать длительное время в условиях неопределенности.

О сотрудничестве с международными институтами

Поэтому для Украины критически важно продолжить сотрудничество с МВФ и другими международными институтами, чтобы рефинансировать текущий долг и профинансировать бюджетный дефицит. Так, в настоящее время необходимо выполнить 2 условия, которые остались — принять закон о невозможности возвращения банков (национализированных или ликвидированных) экс-владельцам и закон о рынке земли. Программа, согласованная с МВФ в декабре, составляет 5,5 млрд. долл, однако, однако ее необходимо увеличить примерно в 2 раза, минимум до 10 млрд долл и, как минимум, половину из полученных средств получить в этом году именно в бюджет, а не в резервы НБУ. Кроме того, важно сотрудничество и с другими международными партнерами. Так, 1 млрд долл Украина должна получить от Всемирного банка и полмиллиарда евро от ЕС.

В то же время, недавно Всемирный банк принял решение о выделении пакета из 14 млрд $, из которых в частности 8 млрд будет направлено на поддержку клиентов Международной финансовой корпорации. Эти средства можно будет получить по упрощенной процедуре. Также сейчас идут переговоры о выделении средств от ЕБРР и Европейской комиссии для поддержку бюджета и специального финансирования борьбы с коронавируса.

В то же время, сейчас очень важно понимать, что дефолт — не спасение для украинской экономики, даже дискуссии и спекуляции на эту тему уже вредны. Объявление дефолта подорвет доверие международных партнеров, закроет доступ к получению новых кредитов на долгие годы, приведет не только к инфляции, но к гиперинфляции и тому подобное. Поэтому, все спикеры были единодушны и акцентировали внимание на том, дефолт категорически не выход, поэтому даже разговор об этом следует прекратить.

О банковском рынке

Сейчас можно констатировать, что банковская система находится в стабильном состоянии — достаточно капитала и ликвидности. В прошлом году банки продемонстрировали доходность капитала на уровне около 30%. Вводить ограничения на валютном рынке пока не стоит, кроме того в них и нет необходимости. Наибольший вызов для банков в текущей ситуации — обеспечить непрерывность обслуживания клиентов и одновременно сохранение здоровья сотрудников. Также стоит отметить слаженное сотрудничество и регулярную коммуникацию банков и регулятора, что сейчас очень важно.

О работе реального сектора

Бизнес достаточно быстро адаптируется к новым реалиям и условиям работы в стране. Так, большинство сотрудников переведены на дистанционную работу, командировки максимально отменены, коммуникация переведена в онлайн режим. В то же время, для тех сотрудников, которые, учитывая специфику работы, должны выходить на работу, компании пытаются организовывать безопасный трансфер, в офисах и помещениях проводится обязательная дезинфекция.

Директора компаний утверждают в один голос — решение об уменьшении размера заработных выплат или сокращение штата будут рассматривать в последнюю очередь. А на вопрос, что делать компании в случае продления карантина — большинство участников и зрителей ответили, что будут искать новые ниши для развития своего бизнеса.

О последствиях и возможностях

Насколько эффективно Украина и другие страны мира смогут преодолеть экономические последствия коронавируса зависит в значительной степени от изменения поведенческой модели потребителей и реакции мировых лидеров.

Собственно, уже сейчас понятно, что так или иначе последствия введения жестких ограничительных мер повлияют на большинство предприятий в Украине. Больше всего пострадает малый бизнес и те предприятия, деятельность которых связана с физическим присутствием клиентов, сфера услуг и тому подобное. Поэтому важным заданием для бизнеса сейчас является необходимость подготовиться ко всем возможным сценариям развития событий и минимизировать негативные последствия, которые значительно будет зависеть от сектора компании.

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В то же время, от власти бизнес ожидает оперативной коммуникации по всем шагам, которые принимаются, а также объективного анализа жестких карантинных мероприятий и их эффективности, постепенного смягчения ограничений и восстановления экономической активности.

Конечно, Украине, как и другим emerging economies придется довольно туго, если жесткий карантин затянется на длительное время. Однако, мы как никто умеем сплачиваться в сложные времена и приходить на взаимопомощь, а еще искать новые возможности и точки роста даже в период кризиса.

В дискуссии приняли участие члены Правления Европейской Бизнес Ассоциации — Томаш Фиала, СЕО Dragon Capital, Тибериу Дима, СЕО BASF, Александр Писарук, Председатель Правления Raiffeisen Bank Aval, Елена Волошина, Председатель Правления Международной финансовой корпорации (IFC), Мацей Томаш Зелиньски, СЕО Siemens Ukraine, Саида Джарболова, Председатель Правления ING Bank Ukraine, а также Владислав Рашкован, Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ и Юлия Ковалив, заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

ЕБА, кризис, коронавирус
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